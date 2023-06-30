Три года назад продвигать Николая взялся его отец – Михаил Ефремов. В начале 2020 года состоялась премьера спектакля «Посадить дерево» в театре «Практика» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай Ефремов родился (16 августа 1991 года) в семье актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. Нет ничего удивительного, что он пошел проторенной дорогой - продолжил актерскую династию. О биография Николая Ефремова, его ролях в кино, театре и личной жизни в нашем материале.

Биография Николая Ефремова

Когда он был малышом, Добровольская постоянно брала его то на съемки, то в МХТ им. Чехова, где она служит. Пока мама играла на сцене, он проводил время либо в актерских гримерках, либо в кабинете своего дедушки - художественного руководителя театра Олега Ефремова. К съемочной площадке и к «запаху кулис» мальчик привык с раннего детства. Хотя его кинодебют состоялся не так уж рано - в 13 лет он снялся в фильме «Дунечка». Родители восприняли это событие по разному: мама очень хвалила, а папа, наоборот, ругал, говорил, что всё бездарно.

Роли в театре и кино

Зрители возможно запомнили Николая Ефремова по роли Николки Турбина в телесериале «Белая гвардия», где он встретился на съемочной площадке с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым, Евгением Дятловым, Ксенией Раппопорт и многими другими прекрасными актерами.

В фильме «Тетушки» он сыграл со своим отцом Михаилом Ефремовым и единокровным братом, более успешным актером Никитой. Евгения Добровольская несколько раз пыталась вывести сына на сцену. В МХТ им. Чехова он играл вместе с мамой в спектакле «В.Ж» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова».

Три года назад продвигать Николая взялся его отец – Михаил Ефремов. В начале 2020 года состоялась премьера спектакля «Посадить дерево» в театре «Практика»: Михаил и Николай Ефремовы сыграли отца и сына. Спектакль камерный, хорошо принимался зрителями. Шел бы и дальше. Но сперва случилась пандемия, театры не работали, а потом - страшное ДТП, в результате которого Михаил Ефремов оказался за решеткой. Проект закрыли.

Личная жизнь Николая Ефремова

Он не работает в труппе театра, не ведет социальные сети, про личную жизнь Николая Ефремова мало известно. В конце 2019 года он стал отцом. У него и его супруги Влады Киселевой родилась дочь, которую назвали Аллой в честь ушедшей за полгода до этого бабушки Николая – народной артистки России Аллы Покровской.