Намеренно не обсуждали в студии: Передача «Мужское/Женское» объяснила скандал с просящем помощи ребенком в эфире

Гордон и Барановская в программе «Мужское/Женское» часто помогают решить семейные конфликты Фото: СОЦСЕТИ

В эфире программы «Мужское/Женское» Первого канала вышел сюжет, который обсуждает вся страна. Тема выпуска – скандальный развод, родители, которые не могут договориться как и кому воспитывать детей. Отец двух девочек из Владимирской области жалуется, что бывшая жена не дает ему видеть детей, живет с уголовником, бьет дочерей и т.д. У женщины — своя правда и она отличается от истории мужчины. История для ток-шоу «Мужское/Женское» привычная - к сожалению, родители после развода нередко конфликтуют, а страдают из-за этого дети. Ведущие передачи (Юлия Барановская, Александр Гордон), редакторы, эксперты помогают героям решить конфликтные ситуации.

Но в обсуждаемом выпуске зрителей особенно поразил один фрагмент. Записанный дома у героини сюжет содержал такой фрагмент: старшая 8-летняя дочь разведенных родителей рассказывает как любит маму, и что живут они с ней и младшей сестрой втроем дружно и прекрасно. Ребенок целует младшую сестренку, а на заднем фоне девочка сделала жест рукой (прижала большой палец к ладони, затем согнула четыре других пальца несколько раз, захватывая ими прижатый большой палец). Данный жест считается международным сигналом о помощи. Но на данный жест в заранее записанном сюжете – в эфире никто почему-то не обратил внимания и не обсудил. Известно, что программа идет не в прямом эфире, ее снимают и монтируют заранее. Потому у зрителей возникли вопросы: почему жест остался без внимания редакторов, ведущих. Люди стали волноваться за судьбу детей.

Ответ прокуратуры Первому каналу. Фото — телеграм-канал Первого канала

Редакция программы «Мужское/Женское» 30 июня выпустила официальное объяснение: «21 июня 2023 года в эфир Первого канала вышла программа «Сутяжники». В одном из сюжетов 8-летняя Вероника Боржова показала международный жест призыва о помощи. Наша программа намеренно не обсуждала это в студии. Однако нами было незамедлительно написано обращение в следственный комитет России по городу Москве. В данный момент следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле».