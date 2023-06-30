Вице-премьер РФ оценила вклад Омского НПЗ в защиту экологии региона

Благодаря современным технологиям промышленные стоки на Омском НПЗ будут очищаться на 100%. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Строительство современных очистных сооружений на Омском НПЗ - масштабный и очень важный экологический проект, отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В рамках рабочего визита в Омск зампред правительства РФ посетила местный нефтеперерабатывающий завод и оценила, как проходит модернизация производства.

В строительство комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера» компания «Газпром нефть» инвестировала 28 миллиардов рублей. Благодаря новым технологиям Омский НПЗ сможет очищать промышленные стоки с эффективностью до 100%. Предприятие перейдет на практически замкнутый цикл потребления воды и снизит забор воды из Иртыша на 70%. Проект входит в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Строительство комплекса очистных сооружений будет закончено уже в этом году.

Технологии для «Биосферы» разработали российские специалисты. Стоки очищаются от грязи и примесей с помощью многоступенчатой системы обработки и фильтрации. Вода проходит механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную очистку и в финале обеззараживается ультрафиолетом.

Виктория Абрамченко и губернатор Омской области Виталий Хоценко познакомились с еще одним важным экологическим проектом Омского НПЗ - автоматизированной системой мониторинга воздуха. На всех ключевых объектах завода установлены специальные датчики, данные с которых поступают напрямую в природоохранные ведомства.

Вице-премьер РФ высоко оценила вклад «Газпром нефти» в экологические проекты, отметив, что компания успешно реализует их не только в Омской области, но и по всей России.

«Газпром нефть» является чемпионом по проекту «Чистый воздух» не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта. Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано «Газпром нефтью» в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране», - рассказала Виктория Абрамченко.

По словам губернатора Виталия Хоценко, Омский НПЗ первым в регионе начал внедрять современные природоохранные технологии и обеспечивать прямую передачу данных экологического мониторинга в надзорные ведомства.

«Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе — строительство инновационного комплекса водоочистки «Биосфера». Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности — ориентир для всех промышленных предприятий Омской области», - подчеркнул глава региона.

Модернизация Омского НПЗ стартовала в 2008 году и продолжается до сих пор. «Благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели — воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 году снизится еще на 25%», - сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.