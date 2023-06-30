Бунтовщики сорвали концерт Милен Фармер в Париже

Беспорядки начались 27 июня после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка Фото: REUTERS

В Париже из-за беспорядков отменили два концерта Милен Фармер в рамках тура “Nevermore”, запланированных на 30 июня и 1 июля. Об этом сообщает французская пресса.

Мероприятия должны были проходить на стадионе “Стад де Франс”, который рассчитан на 80 000 зрителей, а билеты раскупили ещё два с половиной года назад. Полицейское управление Сен-Дени приняло решение об отмене за несколько часов до начала сегодняшнего концерта, что вызвало большое разочарование и даже гнев поклонников.

Впрочем, такое решение можно назвать оправданным, "Стад де Франс” расположен в северном пригороде Парижа Сен-Дени, где волнения особенно сильны, и проведение такого масштабного мероприятия могло привести к новым беспорядкам.

Однако вчерашний концерт Элтона Джона в Париже состоялся. Его даже посетил президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой, что вызвало негодование общественности. Депутат Европарламента от “Национального объединения” Тьерри Мариани написал: “Пока Франция была в огне, Макрон аплодировал Элтону Джону”. Французы также были возмущены появлением Макрона на концерте.

Напомним, что беспорядки начались 27 июня после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка во время проверки на дороге. Таких масштабных волнений во Франции не было с 2005 года.