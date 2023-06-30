Герой спецоперации «Z» рядовой Прокопович подбил шесть танков и три БМП

Гвардии рядовой Артур Прокопович и гвардии рядовой Игорь Зайцев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ПРИКРЫЛ ОГНЕМ ШТУРМОВУЮ ГРУППУ

Гвардии старший сержант Владимир Гашкин

«Гвардии старший сержант Владимир Гашкин в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи выполнял задачу по прикрытию батальонной тактической группы российских войск в ходе штурма вражеских позиций. При выполнении задачи на командно-наблюдательном пункте заместитель командира взвода Гашкин заметил группу националистов и огневую точку с пулеметным расчетом. Точно определив координаты целей, Владимир немедленно передал их на позицию батареи, после чего по месту сосредоточения боевиков был нанесен удар реактивной системой залпового огня. Противник был уничтожен, в том числе три автомобиля и два бронетранспортера. Благодаря решительным действиям гвардии старшего сержанта Владимира Гашкина штурмовой отряд мотострелкового подразделения прорвал оборону противника и заставил его отступить».

Гвардии старший сержант Владимир Гашкин

ВОССТАНОВИЛ В БОЮ АНТЕНУ СВЯЗИ

Гвардии рядовой Игорь Зайцев

«Артиллерийский дивизион, связь в котором обеспечивал гвардии рядовой Игорь Зайцев, выполнял боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы российских войск в наступлении. В ходе выполнения огневых задач дивизион Игоря подвергся артиллерийскому удару со стороны противника. В ходе обстрела была повреждена антенна командно-штабной машины, вследствие чего была нарушена связь внутри дивизиона, с наступающими подразделениями и вышестоящим штабом. Понимая важность устойчивой связи и корректировки огня артиллерии, рядовой Зайцев оперативно в условиях плотного огня украинских националистов восстановил работоспособность поврежденной антенны и обеспечил устойчивую связь в бою. После того, как связь в дивизионе была восстановлена, координаты вскрытых позиций противника были переданы расчетам орудий. Прицельным огнем российской артиллерии была уничтожена артиллерийская система М777 вместе с экипажем. Противник, лишившись поддержки артиллерии, не имея возможности противостоять наступающим российским подразделениям, отступил. Благодаря смелости и отваге гвардии рядового Игоря Зайцева, российские войска, нанеся урон боевикам, продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новых рубежах».

ПОДБИЛ ШЕСТЬ ТАНКОВ И ТРИ БМП

Гвардии рядовой Артур Прокопович

«Экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор гвардии рядовой Артур Прокопович, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших войск, наступающих на позиции украинских националистов. Продвигаясь по местности, российские военнослужащие столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной противника. Обороняющиеся боевики открыли по нашим войскам артиллерийский и минометный огонь. Завязался бой. В ходе боя, умело управляя вверенной ему техникой и несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Артур вел огневое поражение противника совместно с другими экипажами. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены шесть танков и три бронетранспортера противника. После того, как националисты потеряли часть бронетехники и большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов, штурмом взяли опорный пункт врага. Остатки сил националистов бежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий. Смелые и профессиональные действия рядового Артура Прокоповича позволили российским войсками закрепиться на новых рубежах и развить дальнейшее наступление».