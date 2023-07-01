“Эффект Илона Маска”: умные мужики позже становятся отцами, но строгают больше детей

IQ Илона равен 155 при среднем показателе в 90-110 баллов Фото: REUTERS

Благая весть пришла из мира науки. Одна из разновидностей конца света, которой пугали обывателей, оказалась несостоятельной. Речь шла ни много ни мало, о вырождении человечества. Дело в том, что высокий интеллект это качество, которое часто наследуется детьми от родителей. И до поры, до времени человечество развивалось под эволюционным девизом: выживает умнейший! Самые башковитые чаще достигали успеха, заработанных ресурсов хватало, чтобы прокормить большое потомство и род людской умнел не по дням, а по часам. Но примерно с начала XX века этот механизм перестал работать. В развитых странах умные и образованные стали оставлять меньше потомства. Почему? Это можно описать фразой “горе от ума” - умные становились жертвой своей рассудительности. Они планировали свою жизнь на годы вперед: сначала надо получить образование, потом сделать карьеру, и только потом, может быть, заводить детей. Зато те, кто звезд с неба не хватал, продолжали руководствоваться не разумом, а основным инстинктом, и плодились с удвоенной энергией. Ведь социальная государственная политика стала ориентироваться на помощь малоимущим. Чем кормить голодные рты? Это теперь уже не проблема незадачливых папах, а задача властей. И многие ученые, в частности крестный отец популяционной генетики и синтетической теории эволюции Рональд Фишер, были уверены, что скоро Земля превратится в планету дураков. Ученые фиксировали, что эволюционный механизм сломался и набор “образовательных генов”, который позволяет хорошо учиться, встречается в все реже. Такие процессы, например, описывали в генофонде жителей Исландии.

Идея об Апокалипсисе идиотизма была настолько популярной, что сам Жванецкий написал на эту тему едкую миниатюру. Она короткая можно привести ее тут целиком: «Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше”.

Ученые из Центра экономических исследований Рагнара Фриша (Осло, Норвегия) решили изучить, с какой скоростью идут эти изменения в обществе. И в какой момент двоечники захватят власть на планете? Но совершенно неожиданно пришли к оптимистичным выводам. Впрочем, обо всем по порядку.

Ученые проанализировали базу данных норвежских новобранцев родившихся в период с 1951 по 1967 годы. Перед призывом молодые люди (исследование охватывало около 900 тысяч юношей) сдавали не только физкультурные, но и интеллектуальные тесты. Данные о количестве детей у парней, прошедших службу, исследователи получали через социальные органы. В период с 1960 по 2021 год участники исследования стали отцами 1 706 438 детей.

- Мы получили удивительные результаты, - говорит ведущий автор исследования Оле Рогеберг. - Мужчины, попавшие по результатам интеллектуальных тестов в 20 процентов самых умных, заводили первого ребенка поздно - в среднем в возрасте 30 лет. Но при этом в общей сложности у них рождалось 2.0 ребенка на человека. Парни, которые попали в число 20 процентов отстающих, родили первого ребенка в среднем в возрасте 27 лет, но в общей сложности произвели на свет 1,8 ребенка.

Это очень большой статистический показатель: если мы возьмем 10 000 отцов, то разница будет в 2000 детей! Человечество может ненадолго выдохнуть.

Осталось придумать эффектное название для этого феномена. Но, кажется, тут и придумывать ничего не надо - поклонники электромобилей Tesla и частной космической компании Space X предлагают окрестить открытие, как “эффект Илона Маска”. IQ Илона равен 155 при среднем показателе в 90-110 баллов. Технологический миллиардер в полном соответствии с открытой тенденцией припозднился на старте, первенец в его семье появился накануне 31-го дня рождения Маска. К несчастью, ребенок умер в возрасте 10 недель. Но недавно Илон сообщил о рождении десятого ребенка. Его произвела на свет суррогатная мать.

Собрат Маска по списку “Форбс” Марк Цукерберг ( IQ равен 152 баллам) тоже обзавелся потомством в возрасте 31 года, но сегодня после рождения третьей дочери является многодетным папой.

Основатель Microsoft и некогда самый богатый человек на планете Билл Гейтс познал радости отцовства, когда ему было уже за 40. Но успел трижды стать отцом. Так что не теряемся парни! Строгаем детей, глядишь - за умного сойдем. Главное - пореже открывать рот, чтобы не ляпнуть сентенцию, которая выдаст тебя с головой.