Поклонники бурно отреагировали на фото 55-летней Ольги Кабо в купальнике

Ольга Кабо отдыхает в Сочи. Фото: соцсети.

Ольга Кабо вместе с сыном Виктором отправилась в отпуск: актриса выбрала для отдыха Черноморское побережье России. В соцсетях артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных на пляже Сочи. Ольга снялась в сиреневом слитном купальнике, стоя в морской воде.

«Когда море по колено», - шутливо подписала снимки звезда.

Поклонники бурно отреагировали на фотографии 55-летней Кабо. Подписчики написали ей в комментариях массу комплиментов, восхищаясь ее стройной фигурой.

В соцсетях артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных на пляже. Фото: соцсети.

«Браво!», «Божественно, просто божественно», «Роскошная», «Сексуальная красавица», «Русалка, наяда, Афродита, рожденная из пены морской», «Фарфоровая статуэтка», «В той же потрясной форме, что и 20 лет назад», «Шикарная фигура», «Ольга, вы такая красивая и нежная женщина», - пишут фолловеры.

Актриса не скрывает, что тщательно следит за своей формой. Кабо любит плавание и конный спорт. У нее даже есть свой конь, которого она назвала Покровитель. Ольга старается навещать питомца по крайней мере раз в неделю.

Ольга снялась в сиреневом слитном купальнике, стоя в морской воде. Фото: соцсети.

Кроме того, актриса тщательно следит за своим рационом. Чтобы сохранить стройность, она разработала специальную диету. В день Кабо обычно потребляет не больше 800 калорий.

- Мой дневной рацион составляет 800 калорий - я совсем не ощущаю голода, а чувствую себя легко и активно! – делилась она в соцсетях секретами своей красоты. - И, конечно, спорт. Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн я хожу регулярно. Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику - нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц.

Своего сына Виктора Ольга Кабо называет «настоящем чудом». Актриса родила его в 44 года, после того, как она сама признается, попросила ребенка у Бога. После развода актрисы с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым Витя остался жить с мамой.

От первого брака у Ольги есть дочь Татьяна. Девушка окончила Академию хореографии при Большом театре и стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа. Все были уверены, что она пойдет по стопам матери и выберет актерскую профессию. Но в итоге Татьяна предпочла совсем другую специальность. Она закончила психологический факультеты МГУ, а позже прошла практику в психиатрической клинике.