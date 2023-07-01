Регина Тодоренко вызвала скандал, показав, как кормит сына грудью на работе

Регина Тодоренко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Регина Тодоренко не раз подвергалась критике за излишнюю откровенность в разговорах о материнстве. Телеведущая – мама двоих сыновей, которых она обожает. Регина часто делится своим родительским опытом в соцсетях, рассказывая поклонникам подчас очень интимные моменты. На этот раз недоумение подписчиков вызвал снимок, который Тодоренко сделала в перерыве между съемками. Телеведущая показала, как в гримерке кормит младшего сына Мирослава грудью.

Пока визажист накладывала ей макияж, Регина успела не только покормить малыша, но и сделать селфи. Многих подписчиков возмутило то, что молодая мама показала публике то, что, по их мнению, не стоит выкладывать в соцсети.

«Зачем вообще такое выкладывать? Достаточно интимный момент», - высказались поклонники.

Телеведущая показала, как в гримерке кормит младшего сына Мирослава грудью. Фото: соцсети.

Регина давно не обращает внимания на критиков. Телеведущая счастлива в браке с музыкантом Владом Топаловым. Их первенец Михаил родился в 2018 году. Летом прошлого года появился на свет их второй сын - Мирослав. И в первый, и во второй раз муж звезды присутствовал на родах. Влад рассказывал, что поначалу он сильно пожалел, что пошел на поводу у супруги и согласился зайти к ней в палату. Когда Тодоренко сказала, что его присутствие в роддоме очень важно для нее, музыкант решительно отказался. Влад опасался, что партнерские роды могут негативно сказаться на их дальнейшей семейной жизни. И в самый ответственный момент его опасения сбылись.

«Девять месяцев мы готовились: читали книги, ходили на курсы и на осмотры к гинекологу… В канун родов Регина захотела есть. Она съела четыре килограмма раков, через несколько часов мы поехали в роддом. Там она съела спагетти, потом килограмм мандаринов … И кричала: «Пожалуйста, сделайте мне клизму срочно!». Теперь понимаете, почему я не хотел на роды?» - рассказывал Топалов в YouTube-шоу «Семейный вопрос».

По словам Влада, это была не единственная неловкая ситуация. Во время беременности Регина попросила Топалова записать ей позитивные фразы для легких родов. Там были такие фразы, как «твое лоно раскрывается, ты выпускаешь ребенка из себя».

«Ей было важно, чтобы я ей читал аффирмации. Она мне дала текст. Я прочел и сказал, что не буду это читать. Она: „Мне это надо!“ В итоге я попросил звукорежиссера включить запись и выйти», - вспоминал Топалов.

На вторых родах Регины за процессом наблюдал и ее трехлетний сын Миша. Это весьма умилило Тодоренко, но шокировало общественность, когда молодая мама рассказала об этом в соцсетях.

- Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов. В эти моменты Мишка заливался смехом, - рассказывала Регина.