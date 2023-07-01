Катастрофы, утечка радиации и наводнения ждут мир в июле: Астролог рассказала, как пережить неизбежные события

17 июля произойдет новолуние в конце знака Рака в напряженном аспекте с Плутоном, отвечающим за события планетарного масштаба Фото: Shutterstock

- Татьяна, в Сети ходят всякие страшилки про «самый ужасный и переломный для цивилизации день 17 июля 2023 года.» То ли ядерный взрыв грядет, другая техногенная, природная катастрофа вселенского масштаба, либо ударная волна из космоса занесет на Землю «новый геном, чужеродную ДНК, состоящую из 12 «ниточек», которая мгновенно и полностью изменяет человеческий организм.» Что же за тайна кроется за этой датой?

- Именно 17 июля произойдет новолуние в конце знака Рака в напряженном аспекте с Плутоном, отвечающим за события планетарного масштаба, большие массы людей, сейсмологию, атомную энергию, метро, кризисы и войны. Одномоментно Сатурн и Марс – два антагониста, выстроятся друг напротив друга, еще больше усиливая напряжение Плутона. А Черная Луна встанет в квадрате с Ураном, отвечающим за внезапность и непредсказуемость событий. Уран – это газы, авиация, электричество, интернет, бунт, взрывы.

К тому же, на небе все еще складывается тау квадрат Плутона с кармическими узлами, что намекает на неизбежность события, через которое человечество должно пройти. Это действительно могут быть землетрясения или утечка радиации. Тем более, что точка новолуния сделает напряженный аспект к Марсу в натальной карте Запорожской АЭС. Надеюсь, удастся избежать на ее территории пожара или военных действий, так как именно за эти явления отвечает Марс.

- Но жить-то мы будем?

- Конечно! Но, кто предупрежден, тот вооружен. Июнь уже показал, как в один миг наша жизнь может перевернуться.

- Кстати, в июньском астропрогнозе для KP.RU вы предупреждали: «Июнь обещает быть жарким в прямом и переносном смысле. Борьба авторитетов и амбиций лидеров разного калибра также будет зашкаливать. Договариваться будет не просто, даже несмотря на новолуние в Близнецах...

24-27 июня – Квадрат Марс Уран. Создает риски …конфликтов. Усиливает склонность к авантюризму и необдуманным действиям. Причем, ситуации возникают внезапно и протекают очень тяжело.» Внезапная авантюра Пригожина с маршем ЧВК «Вагнер» на Москву как раз 24 июня стала темой №1 в России и мире. И разрулить ситуацию было очень непросто.

- Поэтому ближе к 17 июля выбирайте для отдыха места, далекие от военных действий, не сейсмоопасные районы, не посещайте массовые мероприятия. На дачу, в глушь, в Саратов…

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 июля – Нептун разворачивается в ретроградное движение. Что может вызвать сильные ливни, наводнения, новости в области медицины, нефтяной сфере. Усиливается склонность принимать ошибочные решения, стать жертвой дезинформации или обмана.

3 июля – полнолуние в знаке Козерог принесет более ясное понимание событий последних двух недель. Возможны кадровые перестановки в структурах власти. Рекомендуется исключить плановые операции.

6 июля - оппозиция Луны и Марса. Соблюдайте повышенную осторожность при управлении транспортным средством, а также исключите плановые операции.

10 июля - Марс переходит в знак Девы, повышая ответственность и перфекционизм у мужчин, работоспособность и внимательность к деталям. На этот период можно запланировать ремонт, серьезные финансовые проекты, работу с техникой. Также будьте аккуратны в питании, чтобы избежать проблем с кишечником, инфекционных заболеваний брюшной полости, обострения желчекаменной болезни. У Дев, Козерогов и Тельцов повышается активность, которую хорошо направить на решение рабочих вопросов и занятия спортом.

Меркурий оппозиция Плутон принесет важные новости, касающиеся большого количества людей.

11 июля – Меркурий переходит в знак Льва до 29 июля, что способствует публичным выступлениям, презентациям, ярким речам. Помогает в организации праздников и мероприятий.

13 июля - квадрат Марса и Луны. Следует соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортным средством, а также исключить плановые операции.

17 июля - новолуние. Кармические узлы переходят в знаки Овен-Весы, меняя вектор направления развития общества на ближайшие полтора года. На первый план будут выходить темы партнерских отношений, как между людьми, так и между странами.

Новолуние произойдет в противостоянии с Плутоном, что предполагает вовлечение большого количества людей в события ближайшего месяца. Оппозиция Марса и Сатурна в день новолуния вызывает усиление в военных действиях, особую жестокость, вероятность обрушения в горных местностях, аварий на гидротехнических объектах, землетрясений, цунами.

20 июля - оппозиция Марс Сатурн создает препятствия в делах, усиливает жестокость, травматизм, упрямство, проблемы опорно-двигательного аппарата. Наше стремление действовать натыкается на препятствия, от нас независящие. Возможны сложные ситуации у крупных государственных деятелей. Особенно сильно попадают в резонанс с текущим новолунием Эрдоган и Александр Лукашенко, поскольку их Солнца попадают между транзитными Сатурном и Марсом. Возможны покушения, проблемы со здоровьем, либо им придется принимать непопулярные решения, требующие жесткости характера и решительности.

21 июля – соединение Луны и Марса. Следует соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортным средством, а также исключить плановые операции.

22 июля - квадрат Меркурий Уран, оппозиция Солнце Плутон принесут шокирующие новости, касающиеся людей, облеченных властью. Могут возникать проблемы со связью и электричеством. Авиаперелеты рекомендуется перенести на пару дней.

23 июля - Венера становится ретроградной до 4 сентября 2023 г в знаке Лев. Плюс-минус неделя могут произойти потери платежей, задержки заработной платы, партнеры могут попросить дополнительную скидку, будут нарушаться прежние договоренности. В отношениях будут происходить непонятные ситуации. Сильнее всего почувствуют влияние ретро Венеры Тельцы, Весы и Львы.

Солнце входит в знак Льва, способствуя проявлению амбициозных замыслов и усиливая стремление проявить свои лидерские качества. У Львов включаются солярные гороскопы. Наступает период отпусков, поездок с детьми на отдых, усиливается более радостное отношение к жизни, желание праздника, общения с самыми любимыми людьми. Мужчины чувствуют прилив сил, женщинам нравятся яркие, харизматичные мужчины.

28 июля - квадрат Марса и Луны. Следует соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортным средством, а также исключить плановые операции.

29 июля - Меркурий входит в знак Дева. Усиливается логическое мышление, любой обучающий процесс проходит намного легче. Хороший период для систематизации информации, наведения порядка в документах, общения с родственниками и соседями.