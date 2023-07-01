Разболелся зуб на даче: что делать, если до стоматологии далеко

Внезапно разболелся здоровый на первый взгляд зуб. Что делать? Фото: Shutterstock

Мы очень надеемся, что, открывая дачный сезон или собираясь в отпуск на теплые моря, вы посетили стоматолога и убедились, что с зубами все в порядке. Это главное правило отпускника – осмотренные и санированные (пролеченные) зубы. Но иногда все же случаются непредвиденные обстоятельства – только что все было хорошо, и внезапно разболелся здоровый на первый взгляд зуб. Что делать?

ЕСЛИ ДО СТОМАТОЛОГИИ ДАЛЕКО

- В дачной аптечке всегда должен быть набор различных обезболивающих, - говорит Альбина Донцова, стоматолог-терапевт Inwhite Medical. - Конечно, при появлении острой зубной боли стоматологи не рекомендуют заедать ее таблетками, а сразу записываться на прием. И это правильно - боль может говорить не только о кариесе, но и, например, о гнойном воспалении. Но если вы оказались в ситуации, когда до клиник доберетесь в лучшем случае через 3-4 дня, то обезболивание по крайней мере немного облегчит ваше состояние.

Что еще должно быть в стоматологической (да и любой дачной) аптечке:

1. Раствор хлоргексидина. Он применяется для лечения воспалительных заболеваний десен и в целом оказывает антисептическое действие. Нельзя полоскать рот хлоргексидином просто так, ради профилактики! Но если у вас заболел зуб или воспалилась десна, то он вам поможет.

2. Гели, кремы или мази для улучшения состояния десен (солкосерил, метрогил-дента и т.д.). Их можно применять, если вы вдали от стоматолога, а десна воспалилась, покраснела и болит. Это также может случиться не из-за больного зуба, а если вы неудачно что-то погрызли.

3. Ополаскиватели для полости рт. Если они есть под рукой, то тоже помогут облегчить боль, благодаря противовоспалительным компонентам.

- Важно понимать, что все эти меры – лишь временные, и заменять ими настоящее лечение – нельзя! – предупреждает Альбина Донцова. – Только стоматолог по характеру и типу боли сможет определить, какая именно беда вас настигла – глубокий кариес, пульпит, периодонтит, периостит, абсцесс и т.д.

ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГАЮТ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Не полощите рот растворами соли или соды, перекиси водорода и прочими средствами. Особенно горячей водой с лимоном! Все это может привести только к одному результату – усилению воспаления, еще большему повреждению травмированных тканей, занесению инфекции. Помните, что горячая среда способствует распространению бактерий, которые вызывают воспаления.

Из серии средневековых мер инквизиции и привязанный на запястье чеснок (или того хуже – положенный на больной зуб зубчик). На запястье он служит отвлекающим маневром, и при этом запросто может сжечь нежную кожу. То же самое он сделает и с воспаленной десной. Так что не надо экспериментов над бедным зубом и собой.

Лучше при первой же возможности посетить стоматолога.

А МОЖНО ЛИ ЕСТЬ С БОЛЬЮ?

Можно, но с осторожностью. Тут два главных правила. Первое – пить только теплые, не горячие и не холодные напитки, отказаться от соков, газировок и алкоголя. Второе – пища без твердых и жестких продуктов, мягкая, теплая. И лучше на время отказаться от сладкого, кислого, горького и острого.

А вот чистить зубы нужно обязательно. Но в пострадавшей области - очень аккуратно, и также не стоит усердствовать с полосканием рта после чистки.

ВАЖНО!

Десны могут опухнуть и от аллергии

Покраснение и отечность слизистой может говорить об аллергии на какой-то продукт.

Но стоит помнить, что аллергия – это не безобидное, а очень опасное состояние, чреватое отеком Квинке (сильный отек гортани, от которого человек может задохнуться). Так что, если вы съели или выпили что-то новенькое на даче, и у вас стали отекать десны, язык, губы, щеки – немедленно выпейте антигистамин и сразу же обратитесь за помощью к врачу!

КСТАТИ

Если выбили зуб, его можно… вставить! Но только в течение часа

Шли вы, предположим, по двору, споткнулись о шланг, упали – и обнаружили потерю части зуба. Впрочем, выбить зуб можно и целиком, даже если он уже давно не молочный, а постоянный.

Первое - пытаемся успокоиться и понять, весь зуб или только его часть утеряны. Постарайтесь найти все, что оказалось выбито.

Второе - промываем зуб под проточной холодной водой под небольшим напором и кладем его в молоко (если молока нет, можно и в воду). Нельзя оставлять осколок или весь зуб сухим!

И помните - если вы выбили зуб целиком, то у вас есть 60 минут, чтобы обратиться к врачу. Если при ударе зуб частично скололся, то у вас на это есть 24 часа.