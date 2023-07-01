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Звезды1 июля 2023 9:20

«Свадьбы не будет!»: 91-летний Бедрос Киркоров сделал неожиданное заявление

Бедрос Киркоров заявил, что не собирается жениться на молодой подруге
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Филипп Киркоров с виновниками торжества: именинником Мартином и его сестрой Аллой -Викторией и дизайнерами -Аникой Керимовой и Максимом Ситником

Филипп Киркоров с виновниками торжества: именинником Мартином и его сестрой Аллой -Викторией и дизайнерами -Аникой Керимовой и Максимом Ситником

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Свой 11-ый день рождения сын Филиппа Киркорова Мартин отметил дебютным модным показом в содружестве со звездным дизайнером Аникой Керимовой. В процессе подготовки к дефиле к Мартину и Анике присоединился начинающий кутюрье Максим Ситник, представивший бомонду тренды мужской моды.

Одним из главных гостей показа стал 91-летний Бедрос Киркоров, который приехал на праздник с 43-летней подругой Олесей. Бедрос пожаловался журналистам, мол, чувствует себя не очень хорошо.

- Ножки побаливают, да и слышу плохо, оглох на одно ухо, — вздыхает артист.

- Бедрос, а что вы внуку подарили?

- Внук очень скромный. Будете смеяться…Мартин попросил купить ему лаваш, очень он ему нравится, — улыбается Киркоров -старший.

Аника Керимова сделала коллекцию по эскизам 11-летнего Мартина Киркорова

Аника Керимова сделала коллекцию по эскизам 11-летнего Мартина Киркорова

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Вы недавно развелись, сейчас с любимой женщиной в свет выходите. Когда свадьба?

- Не будет никакой свадьбы. И любимой женщины у меня нет. Приписали мне ее,- огорошил репортеров Бедрос Киркоров.

- А как же Олеся?

- Она просто со мной рядом, — объяснил KP.RU 91-летний Бедрос Киркоров.

Напомним: весной Бедрос подал на развод со своей 68-летней женой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет.

- Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга, — рассказал программе НТВ «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров.- Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно.

Бедрос Киркоров приехал поздравить внука со своей молодой спутницей Олесей

Бедрос Киркоров приехал поздравить внука со своей молодой спутницей Олесей

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У нас в семье принято не лезть в личную жизнь — ни он не вмешивается, ни я, слава тебе, Господи. Пусть разводится, если хочет, а зачем венчаться тогда надо было?! Это же какая-то ответственность должна быть, — вздыхает Киркоров-младший. - Он с моей мамой, которую всю жизнь обожал и любил, не венчался. А с другой супругой венчался… Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем — нет.

Сам Бедрос объяснял, мол, расстался с супругой, поскольку Людмила отказалась переезжать в столицу.

- Предлагал Люде переехать в Москву, но она патриотка своего города. В Москве жить не хочет. Дело в том, что она - профессор, имеет свою кафедру в

Великом Новгороде, где преподает. Для меня только плохо, что она там, а я здесь, в Москве. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие, в которую она влюблена.

А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное, - ещё прошлым летом говорил в интервью «КП» Бедрос.

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