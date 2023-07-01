«Свадьбы не будет!»: 91-летний Бедрос Киркоров сделал неожиданное заявление

Филипп Киркоров с виновниками торжества: именинником Мартином и его сестрой Аллой -Викторией и дизайнерами -Аникой Керимовой и Максимом Ситником Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Свой 11-ый день рождения сын Филиппа Киркорова Мартин отметил дебютным модным показом в содружестве со звездным дизайнером Аникой Керимовой. В процессе подготовки к дефиле к Мартину и Анике присоединился начинающий кутюрье Максим Ситник, представивший бомонду тренды мужской моды.

Одним из главных гостей показа стал 91-летний Бедрос Киркоров, который приехал на праздник с 43-летней подругой Олесей. Бедрос пожаловался журналистам, мол, чувствует себя не очень хорошо.

- Ножки побаливают, да и слышу плохо, оглох на одно ухо, — вздыхает артист.

- Бедрос, а что вы внуку подарили?

- Внук очень скромный. Будете смеяться…Мартин попросил купить ему лаваш, очень он ему нравится, — улыбается Киркоров -старший.

Аника Керимова сделала коллекцию по эскизам 11-летнего Мартина Киркорова Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Вы недавно развелись, сейчас с любимой женщиной в свет выходите. Когда свадьба?

- Не будет никакой свадьбы. И любимой женщины у меня нет. Приписали мне ее,- огорошил репортеров Бедрос Киркоров.

- А как же Олеся?

- Она просто со мной рядом, — объяснил KP.RU 91-летний Бедрос Киркоров.

Напомним: весной Бедрос подал на развод со своей 68-летней женой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет.

- Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга, — рассказал программе НТВ «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров.- Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно.

Бедрос Киркоров приехал поздравить внука со своей молодой спутницей Олесей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У нас в семье принято не лезть в личную жизнь — ни он не вмешивается, ни я, слава тебе, Господи. Пусть разводится, если хочет, а зачем венчаться тогда надо было?! Это же какая-то ответственность должна быть, — вздыхает Киркоров-младший. - Он с моей мамой, которую всю жизнь обожал и любил, не венчался. А с другой супругой венчался… Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем — нет.

Сам Бедрос объяснял, мол, расстался с супругой, поскольку Людмила отказалась переезжать в столицу.

- Предлагал Люде переехать в Москву, но она патриотка своего города. В Москве жить не хочет. Дело в том, что она - профессор, имеет свою кафедру в

Великом Новгороде, где преподает. Для меня только плохо, что она там, а я здесь, в Москве. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие, в которую она влюблена.

А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное, - ещё прошлым летом говорил в интервью «КП» Бедрос.