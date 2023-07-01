«Вдвое ниже, чем в США»: Сын Джигарханяна удивился ценам на продукты в Москве

Сын Армена Джигарханяна Степан. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Сын Армена Джигарханяна Степан уже давно живет в США. В Штаты он переехал вместе с матерью – второй женой актера Татьяной Власовой. На днях наследник артиста вернулся в Россию. В Москве сын актера посетил совместный показ дизайнера Аники Керимовой и 11-летнего сына Филиппа Киркорова Мартина. Степан пообщался с журналистами и рассказал им о своих впечатлениях от жизни в столице.

Особенно наследника артиста удивили цены на продукты в российских магазинах. По его словам, стоимость продовольствия в Москве вдвое ниже, чем в США.

«В Россию я прибыл недавно, поэтому пока могу говорить только за Москву, – говорит Степан. – Если раньше цены на продукты в России отличались от США примерно в два раза, то сейчас ценник в Москве меньше просто в разы. Это удивительно!», - сообщил Степан «МК».

По его словам, за последние годы в Штатах все подорожало в несколько раз.

«В последний год-полтора инфляция в США стала просто страшная. Стоимость продуктовой корзины в США увеличилась в несколько раз. Если в Москве за килограмм куриного филе я плачу чуть больше 300 рублей, то в Америке – больше тысячи в пересчете на русские деньги. И цены в США продолжают расти. Как России удаётся сдерживать инфляцию, хотя она здесь тоже существует, – это большая загадка для меня», - отметил звездный наследник.

Джигарханяна также приятно поразил выбор продуктов в российских магазинах.

«Отдельный момент – ассортимент товаров. Несмотря на санкции, в магазинах просто завал всего: глаза разбегаются. Ассортимент продуктов гораздо больше, чем в той же Америке. Правда, так нельзя сказать про промтовары и технику – в Москве выбор меньше. Тут, наверное, санкции подкосили», - сообщил он.

Степан – сын Татьяны Власовой от предыдущего брака, Армен Джигарханян воспитал его как родного. Степан закончил факультет журналистики МГУ, работал в театре и снимался в кино. Сейчас он живет в Лас-Вегасе и зарабатывает на жизнь игрой в покер, участвуя в профессиональных турнирах.

После смерти артиста Степана считали богатым наследником. Однако эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале сын Джигарханяна рассказал, что расходы на похороны актера оказались больше, чем оставшееся от него наследство. По его словам, у Армена Джигарханяна осталось пять счетов. На одном лежали две тысячи рублей, на другом — сумма нескольких пенсий, на остальных и вовсе ничего не было.