Рубль продолжает падение. В чем причины и что ждет экономику России

Укрепление рубля, которое мы наблюдали в прошлом году было связано с тем, что снизился импорт в Россию и нам некуда было тратить поступающую валютную выручку Фото: EAST NEWS

Как сказал бы автор знаменитых афоризмов, политик Виктор Черномырдин: «Никогда такого не было и вот опять». Рубль продолжает отступать. Сегодня курс доллара – почти 89 рублей, евро – уже 97. Хотя еще 23 июня курс был 83,6 и 91,9 рублей соответственно. Тут, разумеется, несколько причин. И они очевидны. Прежде всего, разница между расходной и доходной частями бюджета в пользу первой, сокращение экспортных доходов, прежде всего, от нефти и газа, геополитическая и экономическая неопределенность.

- Основная причина - возобновление нормальной работы российской экономики, — пояснил подробнее доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. - Укрепление рубля, которое мы наблюдали в прошлом году было связано с тем, что снизился импорт в Россию и нам некуда было тратить поступающую валютную выручку. Сейчас баланс импорта и экспорта нормализуется, но перекос пошел в другую сторону. За экспорт поступает меньше выручки, в том числе и из-за снижения цен на энергоносители по сравнению с 2022 годом.

По словам эксперта, немалую роль сыграло и окончание налогового периода. Компании-экспортеры сейчас не стремятся срочно продавать доллары и другую иностранную валюту для уплаты налогов бюджет. А значит, предложений валюты на рынке меньше, отсюда увеличение цены.

Нельзя забывать и об обостренной геополитике. Финансовый аналитик Михаил Беляев связывает падение рубля с не очень хорошим информационным фоном по событиям ЧВК «Вагнер».

- Последние события вызвали тревогу в обществе, - говорит Беляев. – Тревога повлекла увеличение спроса на валюту. А дальше срабатывает цепочка – рост доллара провоцирует еще бОльший спрос, и это в итоге может быть чревато биржевой паникой.

Летний период отпусков в какой-то степени тоже влияет на падение рубля. Народ активно поехал на отдых за границу – Тунис, Египет, Турция и т.д., меняя рубли на доллары и евро.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Конечно, ни один эксперт не возьмется прогнозировать будущее, особенно в столь непростых условиях. Однако директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал kp.ru, что наметилась общая тенденция на дальнейшее снижение рубля.

- Ровно год назад доллар стоил 51 рубль, а сейчас в два раза больше, — говорит аналитик. - У нас сейчас экспорт сокращается, а импорт растет. Сюда же добавим и дефицитный госбюджет. И чтобы этот разрыв между расходами и доходами минимизировать нужно девальвировать (понижать курс) национальную валюту, тогда экспортные поставки будут дороже и дефицит может сократиться. Это будет выгодно государству, экспортерам, но не населению. Со снижением рубля растет инфляция. У нас недавно доллар был по 60 рублей, сейчас почти 90. При таких данных рост инфляции будет почти 4%, что скажется на росте цен.