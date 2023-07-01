«Возьмем, если вы нам подходите»: «Вкусно — и точка» не отказывает в работе 15-летним подросткам

«Вкусно – и точка» выпустила опровержение, в котором говорится, что она «продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Халатность, лень и склонность к воровству – такими характеристиками неожиданно наделили подростков 15 лет, трудоустроившихся в рестораны сети общепита. Вот дословная цитата, ушедшая в народ: «Во-первых, содержать их в штате экономически невыгодно. Во-вторых, опасно — как для них, так и для процесса. Анализ показал: 15-летние работяги халатны к технике безопасности, правилам и технологическим картам. Плюс склонны к воровству. И за всё это приходится отвечать менеджменту точек, что им очень не нравится. Поэтому совместными думами приняли решение отказаться от услуг мальчиков и девочек до 16 лет».

Почему такой низкой ответственностью отличаются именно 15-летки, а не 16-летние ребята – вопрос.

Моя 15-летняя дочь, выпускница 9 класса, решила на себе проверить эту новость, позвонив по телефону, указанному на сайте «работа и точка».

- Здравствуйте, мне 15 лет и я хотела бы у вас поработать, — зашла с козырей Ксения.

- Здравствуйте, вам нужно заполнить анкету, указав, на какую вакансию претендуете, мы рассмотрим заявление и если вы нам подходите, возьмем, — был ответ.

- А вы 15-летних точно берете?

- Да, в соответствии с законодательством.

Словно в подтверждение этого разговора компания «Вкусно – и точка» выпустила опровержение, в котором говорится, что она «продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым кодексом, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних».

Напомним, что официальный трудовой договор разрешено заключать с подростком от 16 лет и старше. Но если он уже закончил 9 классов, то возьмут и с 15 лет. С 14 лет можно трудоустроиться только с согласия родителей. При трудоустройстве необходим паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (если есть); для тех, кому нет 16 лет, письменное разрешение одного из родителей (плюс копия его паспорта). К тому же подросток не может работать полный рабочий день: с 14 до 15 лет — четыре часа в день (но не более 24 часов в неделю); с 15 до 16 лет — пять часов в день (но не более 24 часов в неделю); с 16 до 18 лет — семь часов (не более 35 часов в неделю).