Константин Станиславский был отъявленным троечником, что не помешало ему прославиться на весь мир

Будущий гениальный режиссер получал «тройки» по большинству предметов

Владелец архива – частный коллекционер, который в свое время приобрел вещи вероятно у дочки Станиславского – Киры Константиновны Алексеевой-Фальк.

Но интересно другое. Среди вещей, попавших на аукцион, - аттестат об окончании училища с золотой медалью будущей супруги Станиславского - Марии Петровны Перевощиковой (девичья фамилия Лилиной). Она была воспитанницей Московского училища Св. Екатерины и окончила учебу в 1883 году с золотой медалью. Всегда была круглой отличнице. В отличие от её мужа. Константин Сергеевич всегда был отъявленным троечником.

Из сохранившихся учебных ведомостей, в котором отражены «успехи» ученика 6 и 5 класса Лазаревского института Константина Алексеева (Станиславского) видно, что будущий гениальный режиссер получал «тройки» по большинству предметов. Особенно ему не давались гуманитарные науки. Он плохо знал латынь, греческий, немецкий языки... Но самое удивительное, стабильное «3» было по русскому. Он писал с ошибками. Средний бал в четверти - 3,5 балла.

Но кто бы вспомнил сегодня отличницу Лилину, если бы она не была женой троечника Станиславсого, которого знает весь мир. Что подтверждает расхожую истину: в жизни троечники гораздо успешнее отличников.