Бензин за полгода подорожал на 50%: что происходит с ценами на топливо в России

Цены на бензин в России подскочили больше, чем в половину. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новость из разряда не очень хороших. В России растут биржевые цены на бензин. Причем, за полгода они подскочили больше, чем в половину. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена бензина Аи-92 составила по итогам торгов 30 июня 57,7 тысяч рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал до 64,8 тысяч за тонну (на 54%). Аналитики говорят, что цены на эти виды бензина уже не раз били рекорды, обновляя свои предыдущие показатели.

Что происходит? Во-первых, снизился объем бензиновых предложений, по данным биржи, на 10,9%.

- Нефтеперерабатывающие заводы уходили на ежегодный ремонт. То есть они временно останавливались, поэтому предложения на бирже сократились, - пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Во-вторых, нужно разделять цены на бензин крупных нефтяных компаний от иных покупателей биржевого бензина.

- В основном, на бирже продают топливо вертикально-интегрированные крупные компании, у которых есть своя нефтедобыча, переработка и сбыт, - продолжает Игорь Юшков. – Они в первую очередь обеспечивают себя и свои заправки топливом, а излишки продают на бирже. Там приобретают топливо так называемые независимые АЗС. И для них это плохо. Им приходится либо отпускную цену для конечного потребителя поднимать, либо генерировать убытки. Если они цену поднимут, есть риск, что потребитель переедет на соседнюю заправку вертикально-интегрированной компании, где цена ниже.

В-третьих, в прошлом году государство сдерживало цены на бензин и иное топливо.

- В итоге цена на них поднялась ниже уровня инфляции, - говорит эксперт Юшков. - И компании сейчас пытаются компенсировать прошлогоднюю инфляцию, потому что они по итогам года денег получили меньше, чем должны были.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

А собственно, ничего нового. Колебания цен на бирже продолжатся, но в ближайшее время произойдет затишье.

- Сейчас в ситуацию вмешался регулятор (Федеральная антимонопольная служба, - Ред.), - объяснил Игорь Юшков. – Скорее всего, крупные компании добровольно предоставят дополнительные объемы на биржу, чтобы насытить биржу и сбалансировать цену. Но вообще цены на топливо продолжат расти и очередной скачок ожидается осенью. Именно тогда государство планирует на 50% сократить выплаты нефтянникам в рамках обратного акциза. Этими выплатами правительство, как правило, регулирует цены на бензин, чтобы они не повышались для конечного потребителя. Так вот с осени эти компенсации будут в половину меньше, что заставит нефтекомпании добирать прибыль на бирже и повышать цены там.