Режиссер «Джентльменов удачи» и «Ты - мне, я - тебе» снимал комедии благодаря любовной драме

Фильм вышел на экраны в 1977-м году и стал бенефисом Леонида Куравлева, сыгравшего сразу две роли. Фото: кадр из фильма

Специалисты «Мосфильма» провели цифровую реставрацию (очистили фонограмму от посторонних шумов, убрали дефекты, вызванные механическим воздействием на пленку, например царапины) советской комедийной картины «Ты - мне, я - тебе».

Фильм режиссера Александра Серого вышел на экраны в 1977-м году и стал бенефисом Леонида Куравлева, сыгравшего сразу две роли - братьев-близнецов - задолго до того, как идею с близнецами внедрил в свои «Ширли-Мырли» режиссер Владимир Меньшов.

Сатирический сюжет сочинил Григорий Горин. Главный герой Иван Сергеевич Кашкин работает банщиком в самой престижной московской бане. Попариться к нему приходит элита: дипломаты, артисты, знаменитые спортсмены и крупные чиновники… Везде у Кашкина связи и «мохнатая лапа». В стране тотального дефицита (фильм снимался в зените брежневского застоя) у него есть все: от черной икры и иностранной бытовой техники до билетов в консерваторию. Но вдруг размеренную сытую жизнь нарушил брат-близнец нашего героя: Сергей заболел и попросил Ивана подменить его на работе – побыть инспектором Рыбнадзора... По характеру и взглядам на жизнь братья - антиподы: Сергей – честный человек, а Иван – рвач.

Фильм должен был выйти на экраны под названием «Сегодня икры не будет!». Однако фраза звучала двусмысленно и выбрали более нейтральное «Ты – мне, я - тебе». Сатирический сюжет о разного рода ловкачах идеально подходил для киножурнала «Фитиль». Но режиссер Александр Серый захотел снимать полный метр. И вот почему.

Путь в профессию у Александра Серого был трудным. Его судьба, в отличие от судьбы героев его комедий, была невеселой. Еще в молодости во время учебы на режиссера случилась любовная драма, в которой он сыграл главную роль. У Серого была девушка Марина. Он ее обожал. Однажды он пришел домой к своему мнимому сопернику-архитектору, к которому до этого пошла в гости Марина, и в порыве ревности дал ему топориком для сечки капусты по голове.

Позже выяснилось, что у архитектора проломлено темя. Из полноценного и молодого он стал инвалидом. Серого посадили в тюрьму. Отсидел он четыре года. Марина его дождалась и вышла за него замуж.

Но на «Мосфильме» Серого игнорировали. Не давали снимать…

И тогда за него пошел хлопотать Георгий Данелия. Они вместе учились на Высших режиссерских курсах и дружили. Данелия отправился к директору «Мосфильма» Сизову и попросил постановку для друга: «Под мою ответственность. Клянусь головой»… Данелия должен был отвечать за каждый этап, с начала до конца. Это значило: сценарий, который он писал с Викторией Токаревой, режиссура, монтаж – все под контролем Данелии.

И хотя режиссером-постановщиком «Джентльменов удачи» был Серый, народная молва объясняла успех картины участием Георгия Данелия, выступившего соавтором сценария и художественным руководителем на съемках.

В 1972 году «Джентльмены удачи» стали лидером кинопроката (фильм посмотрели 65,2 миллиона зрителей). И до сих пор это один из самых популярных советских кинохитов.

Когда Александр Серый в 1976 году приступил к съемкам комедии «Ты – мне, я - тебе», многие решили, будто бы он хочет доказать, что способен снять отличную комедию самостоятельно, без друзей-помощников.

На главную роль, кроме Леонида Куравлева, пробовались актеры Вячеслав Невинный и Михаил Кокшенов. Надо было сыграть братьев-близнецов с разными характерами и мировоззрением: ловкача и честного труженика. Пробы Куравлева были лучшими. Подругу главного героя сыграла Светлана Светличная. Картина собрала целый ансамбль великолепных актеров второго плана – от Ильи Рутберга до Татьяны Пельтцер. Роли браконьеров исполнили: Юрий Медведев, Валерий Носик и Роман Ткачук.

Комедия «Ты – мне, я - тебе» имела успех, но не такой оглушительный как «Джентльмены удачи». Пресса в основном отметила удачные актёрские работы – прежде всего, исполнительское мастерство Леонида Куравлёва.

На этом закончилась история со съемками фильма. Но не драма Александра Серого. Её подробно описала в своей книге «Остановись, мгновенье…» писательница Виктория Токарева.

Казалось бы, после двух успешных картин Серому открылись все дороги, все пути в кино. Но его жертва, молодой архитектор, не оставлял Серого в покое. Он звонил ему по телефону и яростно угрожал.

Архитектор стал инвалидом, чувствовал себя все хуже, а дела Серого шли гору. Он вышел из тюрьмы, женился на Марине, снимает кино, добился успеха. Получается, одному – все, а другому – ничего. Где справедливость?

Архитектор купил ружье для подводной охоты, пришел к Серому и позвонил в дверь. Серый спросил: «Кто там?» Ему ответили: «Вам телеграмма». Серый открыл дверь, и в его лицо полетела стрела. Она должна была прошить голову насквозь, но стрела прошла по косой сквозь щеку и вышла за ухом, не задев важных органов.

Серый уцелел, но телефонные звонки, наполненные густой ненавистью, держали его в постоянном напряжении. У Серого возник рак крови на почве стресса.

Он жил с этим диагнозом долго. Ремиссии чередовались с обострением, и все кончилось тем, что Александр Серый покончил с собой. Вот такое кино. Жизнь гораздо драматичнее.