Как отцу сохранить контакт с ребенком после развода

Зачастую воскресные папы» не знают, как обустроить свои отношения с детьми. Фото: Shutterstock

В России стали больше разводиться. Так по данным Росстата число разводов в мае 2022 года выросло по сравнению с маем 2021 года почти на 20%. Чаще всего при расторжении брака дети остаются жить с матерью, а заботу о детях и их воспитание приходится обустраивать по-новому. Зачастую и сами «воскресные папы» не знают, как обустроить свои отношения с детьми. Только давать денег их матери и точка? А в дни отца побаловать, назло бывшей? Как папе присутствовать в жизни ребенка и может ли мама быть ребенку и за отца тоже, какова она вообще – роль отца, зачем папа нужен, KP.RU рассказала Ирина Бурлакова, заведующая кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук.

МАМА МОЖЕТ ВСЕ, НО ПАПУ ЕЙ НЕ ЗАМЕНИТЬ

Родители не универсальны и одновременно быть и мамой, и папой для ребенка невозможно. Мама больше заботится о ребенке, о его здоровье и благополучии, является для ребенка с первых моментов жизни тем человеком, который любит и принимает безусловно.

У отца история другая. Для того, чтобы стать отцом, недостаточно одного биологического факта отцовства, тут нужен волевой выбор.

- Роль папы можно представить как каркас, который формирует семью, организует ее жизнь и оберегает. Отец для ребенка – непререкаемый авторитет, его слово в решении важных вопросов развития семьи решающее, - говорит психолог Ирина Бурлакова. - Отец своим поведением в семье и за ее пределами дает сыну опыт построения взаимоотношений с женщиной, другими людьми, правила поведения и принятия решений. Во многом самостоятельность (в широком смысле этого слова), целостность личности, аналитичность и критичность и другие важные качества зависят именно от отеческого воспитания.

Отношение папы к дочери закладывает основы ее будущей женственности, построения отношений с мальчиками, а дальше и с мужчинами, отсюда идет модель формирования взаимоотношений с супругом в будущей семье.

ПАПА – ПРАЗДНИК

Очень часто после развода «воскресный папа» воспринимается детьми как праздник. Конечно, дети запоминают развлечения, подарки, разные вкусности и ждут новых выходных. И да, нередко это – такой «подарочек» в пику маме, которая на неделе решает множество вопросов, связанные со здоровьем и обучением и часто выглядит в глазах детей строгой и придирчивой, поскольку предъявляет требования и даже многое не разрешает.

Быть может, иногда это трудно, но тут без сотрудничества с бывшей супругой тут не обойтись.

ТОЧНО НЕТ

Детей в отцовское время не стоит «забаловывать» маме назло. Ребенок – точно не предмет для того, чтобы бороться с вашей бывшей, и он точно не виноват в ваших размолвках и неудачах. Лучше разработать план совместных выходных или даже части каникул.

ТОЧНО ДА

Самое простое и увлекательное совместное занятие отцов с детьми – это игры. В зависимости от возраста ребенка и ваших личных предпочтений это могут быть настольные (морской бой, домино, лото) или подвижные игры (прятки, «ножички», бадминтон), а могут быть и детские ролевые игры (в водителей, дочки-матери, больницу). Не помешает, кстати, вспомнить свое детство и те игры, и занятия, которые увлекали в детстве вас.

ИДЕМ В ПОХОД

Прекрасное совместное занятие для отца и детей на лето – поход. Это может быть какое-нибудь историческое место или небольшая туристическая прогулка. Будет здорово, если папа выберет, то, что интересно самому и что любопытно для ребенка, поскольку тут важная магия общения с ребенком, особенно в предподростковом возрасте или с подростком, заключается в том, чтобы отец мог в ходе похода передавать ребенку свои знания и навыки социального общения или обустройства на природе, в новой среде. Во многом от поддержки отца зависит самооценка ребенка и то, какое положение в обществе он сможет занять. К тому же дети, которых отец поддерживал, более устойчивы к стрессу, могут противостоять давлению сверстников, постоять за себя, что остается с ними и во взрослом возрасте.

ПЕРЕДАТЬ СВОЕ ДЕЛО И ИНТЕЛЛЕКТ

Изначально в семье именно отец – тот, кто отвечает за передачу трудовых и профессиональных навыков детям, как это было традиционно в ремесленных семьях, в купеческих, в крестьянских. Так что не стесняйтесь делиться с ребенком своими навыками и умениями. Начинать можно с совместных поделок и поддерживать сына или дочку в том, чтобы они делились своими планами на жизнь, участвовать в выборе будущей профессии. Кстати, активный отец, участвующий в жизни своего ребенка, развивает его интеллект. Есть данные, что более высокие баллы на устных и математических тестах набирают дети, которые общаются со своими отцами. Дети с более вовлеченными в общение и воспитание отцами, как правило, имеют меньше проблем с импульсивным поведением, они лучше концентрируются и более общительны.

КСТАТИ

А малышам папа нужен?

Кто бы мог подумать, но оказывается именно отцы играют ключевую роль в поддержке грудного вскармливания и безопасного сна младенцев.

Среди отцов, которые хотели, чтобы мать их ребенка кормила его грудью, 95% сообщили в ходе исследования, что мама начала грудное вскармливание, и в 78% случаев кормить грудью малыша мамы начали в течение первых восьми недель. Также отцы активно участвовали в том, чтобы кроватка малыша максимально подходила для хорошего и безопасного сна.