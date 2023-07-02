Детские кошмары: как говорить с детьми о страшных снах и почему они снятся

Хронический недосып в свою очередь может провоцировать ночные кошмары. Фото: Shutterstock

Если ребенок часто просыпается из-за страшных снов, он не высыпается, капризничает, хуже усваивает информацию. А хронический недосып в свою очередь провоцирует ночные кошмары. Получается замкнутый круг. Как помочь ребенку справиться с переживаниями, рассказывает консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и развития и онлайн-школы BabySleep и одноименного телеграм-канала.

НОЧНЫЕ СТРАХИ И НОЧНЫЕ КОШМАРЫ

Сначала разберемся, чем отличаются страхи от кошмаров.

1. Ночные страхи.

Ночные страхи считаются нарушением сна, похожим на хождение во сне или энурез, когда ребенок не просыпается до конца и себя не осознает. Он даже не замечает, что вы пришли к нему в комнату.

Страхи чаще встречаются у детей 5-7 лет, их частота постепенно снижается с возрастом. Однако у детей первых лет жизни трудно понять, что послужило причиной пробуждения – страхи или какая-то другая причина. Поэтому частота ночных страхов у совсем маленьких детей не изучена.

Обычно происходят в первые часы после засыпания. Родители слышат крик ребенка, подбегают и застают его сидящим на кровати, кричащего, с выражением испуга на лице. Он не отвечает на вопросы и может быть агрессивен при попытке его разбудить. А на утро совсем не помнит, что произошло ночью. И не стоит напоминать. Это не «приснился плохой сон», а специфическое состояние «между сном и бодрствованием», которое называют «ночные страхи». Считается, что их провоцирует чрезмерная нагрузка на нервную систему, стресс, недосып, сильные эмоции.

2. Ночные кошмары.

Пики ночных кошмаров приходятся на 4-5, 7-8, 12-14, 17 лет.

Во второй половине ночи ребенку снятся страшные сны – ужасные существа и пугающие ситуации. Он просыпается в плаче или с криком.

Ребенок в состоянии бодрствования, его можно успокоить – но трудно убедить, что под кроватью на самом деле нет чудовищ.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НЕ БОЯТЬСЯ

Если ребенок проснулся ночью с криком и слезами, будьте рядом. Если это ночные страхи, не пытайтесь разбудить его, иногда даже слова могут быть лишними. Главная задача в этот момент – убедиться, что ребенок не навредит себе во время своих метаний, подождать, пока он успокоится и продолжит спать дальше. Обычно достаточно несколько минут.

Если ребенку приснился кошмар, помогите ему успокоиться, посидите рядом. Не выспрашивайте подробности, если он не хочет рассказывать, что именно ему приснилось – иногда это просто довольно сложно объяснить.

ЧТО ПОМОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ ЧАСТОТУ ТАКИХ ЭПИЗОДОВ

1. Режим дня, подходящий ребенку по возрасту и темпераменту.

Сбалансируйте занятия в школе или детском саду, кружки, секции так, чтобы у ребенка ежедневно была возможность отдыхать и вовремя ложиться спать вечером. Вовремя – значит так, чтобы он проспал необходимое ему для восстановления количество часов. Лучше всего, если ребенок просыпается сам – потому что выспался, а не потому, что зазвенел будильник. В разном возрасте это время свое:

* в 2-3 года - 11-13 часов,

* в 7-10 лет - 10-11 часов.

* Подросткам – не менее 9-10 часов.

Исходя из этого легко высчитать, во сколько ему нужно засыпать.

2. Уменьшить количество переживаний.

Если ваш ребенок очень эмоционально реагирует на общение с родственниками, другими детьми, прогулки, представления, торговые центры, старайтесь не планировать такие события на вторую половину дня. Перед укладыванием пройдитесь с ребенком по комнате, убедитесь, что под кроватью никого нет. Обратите внимание, не пугает ли тень от фонаря с улицы или открытая дверца шкафа.

3. Подготовка ко сну.

Важно не допускать переутомления, особенно перед сном. После ужина начинайте «замедляться», приглушайте яркий свет. После всех приготовлений ко сну проведите время с ребенком: посидите в обнимку на кровати, почитайте книгу, послушайте сказку, обсудите прошедший день и планы на завтра. Напитайте ребенка теплом, любовью, объятиями, ласковыми словами. Скажите, что утром вы обязательно увидитесь.

4. Уберите гаджеты и телевизор.

Часто причиной ночных кошмаров становится просмотр пугающих фильмов или передач. Особенно если ребенок перед сном смотрит то, что сам выбирает. Включите в подготовку ко сну важный пункт: отложить все гаджеты. Даже если ребенок вроде бы спокойно сидит перед экраном, его мозг в это время усиленно перерабатывает большой поток информации. К тому же «холодный» свет экранов активно разрушает мелатонин и мешает его выработке.

ПРОСТЫЕ, НО ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Если ребенок боится засыпать из-за монстров или страха темноты, можно попробовать такие способы ему помочь:

* Смастерить вместе с ребенком «сновизор» из коробки и подручных материалов. Он будет настраиваться на хорошие сны и фильтровать плохие.

* Выбрать игрушку-защитника, которая будет спать с ребенком. Она должна быть без опасных мелких деталей и подходящего для обнимания размера.

* Распылить перед сном «волшебный спрей» от монстров (или зажечь волшебные палочки, которые запахом отгонят чудовищ).

*Нарисовать свой страх и выбросить его в мусорку.

* Повесить «ловца снов».

* Почитать терапевтические сказки о страхах и посмотреть днем мультфильмы, в которых герои успешно справляются со своими переживаниями.

Другими словами – создать ребенку поле безопасности, основой которого будет ваше любое совместное дело с ребенком против его страхов. Это поможет укрепить его уверенность в том, что он будет защищен.

Главное — не стыдите и не высмеивайте ребенка за его страхи. Будьте на его стороне, помогите ему пережить этот сложный период. Старайтесь в целом повысить у него чувство безопасности, уверенности в себе и в вашей защите. Расскажите, что вы понимаете его страх, поделитесь, чего сами боялись в детстве и как с этим справились.