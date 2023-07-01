Герой спецоперации «Z» рядовой Басалаев первым заметил рой беспилотников

Рядовой Аркадий Басалаев, гвардии ефрейтор Илья Косинов, гвардии рядовой Иван Винокуров Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в добровольческих подразделениях Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

ПОДБИЛ ДВА ЗАПАДНЫХ БТР

Гвардии ефрейтор Илья Косинов

«Механик-водитель боевой машины пехоты гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа выполнял боевую задачу по обороне позиций российских подразделений. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринял попытку атаковать. Находясь на передовом рубеже обороны, Илья обнаружил как из прилегающей лесополосы в направлении наших рубежей выдвинулись два бронетранспортера западного производства. Наступающие боевики открыли огонь по БМП Косинова. Гвардии ефрейтор быстро сориентировавшись в ситуации, немедленно выполнил противоогневой маневр и, грамотно выбрав огневую позицию, создал условия наводчику-оператору для эффективного поражения вражеских целей. В ходе боя экипаж уничтожил две единицы бронетехники техники противника вместе с экипажем. Противник во время неудавшейся вылазки потерял до отделения личного состава. Грамотные действия гвардии ефрейтора Ильи Косинова и его умение быстро оценивать ситуацию помогли отразить атаку противника и сохранить целостность оборонительных рубежей».

ОТБИЛ ТАНКОВУЮ АТАКУ ВРАГА

Гвардии рядовой Иван Винокуров

«В ходе специальной военной операции артиллерийский расчет рядового Ивана Винокурова выполнял боевые задачи по поддержке подразделений в ходе отражения атаки превосходящих сил противника. Украинские националисты, преследуя цель нанести урон российской группировке и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами пехотных подразделений с поддержкой бронетехники и минометных расчетов. Винокуров одним из первых вступил в бой с противником и точным огнем из самоходной артиллерийской установки подавил две минометные позиции противника. Продолжая бой, метким огнем Винокуров уничтожил три единицы тяжелой бронированной техники. Утратив в ходе боя атакующий потенциал, националисты, понеся существенные потери, были вынуждены отступить на исходные позиции. Уверенные и профессиональные действия рядового Ивана Винокурова позволили отбить атаку врага на подступах к оборонительным рубежам».

ЗАМЕТИЛ РОЙ БЕСПИЛОТНИКОВ

Рядовой Аркадий Басалаев

«Рядовой Аркадий Басалаев в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Неся службу на наблюдательном посту, Басалаев обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника. Мгновенно оценив ситуацию, Аркадий доложил командиру об обнаруженных в небе воздушных объектах националистов. Получив команду на уничтожение, рядовой Басалаев одним из первых открыл прицельный огонь по вражеским дронам. Точным огнем рядового Аркадия Басалаева барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск».