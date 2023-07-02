Визы не нужны, стоит как Сейшелы: всё, что нужно знать о полетах на Кубу из России

Что нужно знать о полетах на Кубу из России Фото: Shutterstock

Небо надо мной как сомбреро, берег золотой - Варадеро… В международном терминале С столичного аэропорта «Шереметьево» советскую песню про Остров Свободы в субботу, 1 июля, можно было включать с самого утра. На кубинский курорт Варадеро отправились сразу два рейса! Напомним: о возобновлении регулярного авиасообщения ещё в мае во время визита на Кубу объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 9.33 минуты в небо взмыл в небо Boeing770-300ER авиакомпании «Россия» - и это первый регулярный рейс между двумя странами с допандемийных времён. Через 13 часов полёта, в 22.40 по московскому времени, лайнер приземлился в аэропорту карибского курорта. Теперь рейсы будут выполняться дважды в неделю, а с сентября - трижды.

В 12.10 из «Шереметьево» туда же отправился Boeing770-300ER авиакомпании Nordwind Airlines. Чартеры Nordwind летают в Варадеро (четыре раза в неделю) и ещё один кубинский курорт Кайо-Коко (раз в неделю) с октября 2022 года.

В чем новость, если прямое авиасообщение есть уже полгода, пусть и чартерное?

Во-первых, у регулярных рейсов все-таки другой статус, тем более что выполняет их национальный перевозчик. Авиакомпания «Россия» входит в группу компаний «Аэрофлот», у рейсов двойной код «Аэрофлота» и «России» SU/FV

Во-вторых, билеты на регулярку, как ни странно, заметно дешевле, чем на чартер. Во всяком случае, если покупать их отдельно, а не в составе турпакета (см. «Цена вопроса»).

В-третьих, прямые рейсы на зарубежные курорты сейчас в принципе в дефиците. И появление ещё одного точно не будет лишним.

- Увеличение авиаперевозки на кубинском направлении сыграет свою положительную роль, особенно ближе к зиме, - уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туркомпании Space Travel Артур Мурадян.

Хотя есть и нотки разочарования в карибском коктейле. Когда появились новости о запуске новых рейсов, эксперты в один голос предрекали снижение цен и даже демпинг. Мол, позагорать на Кубе этим летом будет дешёвле, чем в Турции. Увы - отдых на Варадеро по ценам пока сопоставим не с Антальей, а с Сейшелами и Мальдивами. И тем не менее первый рейс «России» улетел практически полным, с радостью объявили в «Аэрофлоте». При том что самолёт рассчитан на 457 пассажиров.

- В мае, когда появились новость о запуске новых рейсов «России» на Кубу, количество поисковых запросов увеличилось практически в 3 раза. Затем спрос пошёл на спад, однако все равно в 2 раза превышает показатели до объявления о регулярном авиасообщении, - рассказали «КП» эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

ВИЗА И QR-КОД

Куба - безвизовая для российских туристов страна. Но каждый пассажир за 48 часов до вылета должен заполнить электронную анкету на сайте, напоминают в авиакомпании «Россия». После заполнения анкеты путешественник получит QR-код. Его не обязательно распечатывать, можно просто сохранить в смартфоне - и предъявить при регистрации на рейс и по прибытии на Кубу.

ПЕРЕЛЁТ: НА КАРИБЫ ЧЕРЕЗ АРКТИКУ

Время в пути между Москвой и Варадеро - около 13 часов. Почему так долго? Воздушное пространство Европы, США и многих других стран закрыто для российских самолётов. И лайнерам приходится лететь сложным путем, через север. Они берут курс на Арктику, облетают закрытое воздушное пространство Норвегии и Исландии, а дальше выполняют полёт над Атлантическим океаном, в нейтральном воздушном пространстве.

ЦЕНА ВОПРОСА

Билет туда и обратно на рейс «России» в конце июля - августе стоит от 76 тысяч рублей. Это тариф без багажа. Если брать с багажом (чемодан весом до 23 кг) - порядка 90 тысяч рублей туда-обратно.

Билет на чартер авиакомпании Nordwind в те же даты обойдётся минимум в 120 тысяч рублей (без багажа).

Пакетные туры с перелётом регулярным рейсом на неделю в середине июля стоят от 205 тысяч рублей на двоих (отель 3* All inclusive, в стоимость включён перелёт, багаж, трансфер и страховка). Порелаксировать в 5-звездочном отеле «Все включено» реально за 215 тысяч рублей на двоих.

Туры с перелётом чартерами Nordwind чуть дороже: от 230 - 245 тысяч рублей на двоих за неделю «пятёрке».

Но это - минимальные цены. А средний чек за отдых на Варадеро вдвое больше, порядка 430 тысяч рублей на двоих, говорят в Ассоциации туроператоров России. Для сравнения, за отпуск на роскошных Сейшелах этим летом наши соотечественники платят в среднем 408 тысяч рублей. И это тоже «Все включено», и тоже прямой рейс «Аэрофлота».

ПОЧЕМУ ВАРАДЕРО?

Почему обе российские авиакомпании летают не в столицу Кубы Гавану, а в аэропорт Варадеро? Варадеро - пляжный курорт, традиционно ориентированный на иностранцев, и там расположено большинство качественных отелей.

В Гавану из Москвы, кстати, в июне начала летать венесуэльская авиакомпания Conviasa. Но очень редко, раз в две недели, и очень дорого - больше 300 тысяч за билет туда-обратно. Так что вряд ли она составит конкуренцию российским перевозчикам.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ На кубинских курортах много отелей «Все включено». Эта система в принципе любима нашими туристами, а сейчас особенно актуальна: основные расходы можно оплатить в рублях при покупке тура, а с собой взять наличные на сувениры и развлечения. На Кубу лучше брать доллары, кстати. Давно говорят о внедрении платёжной системы «Мир» на острове. Пока с наших карт реально снять наличные песо (кубинская валюта) в банкоматах, но не расплатиться в магазине или ресторане.

+ Многие местные жители говорят по-русски, особенно гиды и сотрудники отелей.

- Очень долгий перелёт и большая разница во времени (между Москвой и Гаваной 7 часов, а для туристов из Екатеринбурга, например, разница составит уже 9 часов). Джетлаг гарантирован и в отпуске, и потом, когда вернётесь домой и выйдете на работу.

- Многие отпускники жалуются, что кубинский «ол инклюзив» не столь изобилен, как турецкий. Как вариант - для надёжности выбирать отели международных сетей, в случае с Кубой в основном испанских. Например, Sol Meliá, Iberostar, Kempinski, Barcelo, NH.

ПОГОДА

Когда на Кубе сезон ураганов? И какая погода летом?

- Летом на Кубе не бывает более 6 дождливых дней, да и носят они кратковременный характер, - уверяют специалисты туроператора «Библио Глобус».

Прямо сейчас на Варадеро +32 градуса, вода в море вряд ли освежит - она 30-градусной температуры, как в ванне. В августе обычно +30...+32, море становится чуть прохладнее, +27 градусов.

По словам метеорологов, сезон ураганов длится с августа по ноябрь. При этом больше всего дождей в октябре, до 180 мм. В июле и августе выпадает около 100 мм за месяц. С декабря по апрель - вдвое меньше.

ЦИФРЫ

75,7% россиян, летящих на Кубу, бронируют отели на курорте Варадеро.

21,8% планируют остановиться в Гаване.

0,8% выбирают пляжный курорт Кайо-Коко.

По данным OneTwoTrip.

НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖИ

Куба интересна не только пляжами, но и особой атмосферой (кто-то в нее влюбляется, кто-то говорит «никогда больше»), колониальной архитектурой, местами, связанными с харизматичными историческими личностями - Че Геварой и Хемингуэем, танцами и музыкой, ромом и сигарами (если интересно, можно побывать на производстве и плантациях).

Старый город Гаваны, исторические города Тринидад, Камагуэй и Сьенфуэгос входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и первые кофейные плантации на юго-востоке острова, и национальные парки Александра Гумбольдта и Десембарко-де-Гранма.