Набравшая лишние килограммы Бузова засветила ягодицы у бассейна

Бузова устроила фотосессию у бассейна. Фото: соцсети.

Ольга Бузова внезапно осознала, что июнь уже закончился, а она так и не сделала снимков в купальнике. Видимо, это связано с тем, что певица слегка поправилась. В соцсетях Ольга жаловалась поклонникам, что набрала лишние четыре килограмма. Тем не менее, поющая телеведущая все-таки решилась сфотографироваться в купальнике.

Бузова устроила фотосессию у бассейна, нарядившись в слитный купальник розового цвета. Телеведущая принимала пикантные позы, повернувшись спиной к камере. Ольга эффектно выпятила ягодицы и продемонстрировала самую выигрышную часть своей фигуры.

Телеведущая принимала пикантные позы, повернувшись спиной к камере. Фото: соцсети.

«Уже закончился июнь, а у меня ни одного фото в купальнике? Исправляюсь! Всем прекрасного июля. Вошла в июль ярко. Спойлер: в конце много спины», - сообщила Бузова, выложив снимки в соцсетях.

Поклонники восхитились яркими кадрами. «Купальник роскошный! Волосы тоже. Всем завистникам назло, давай больше фоток!», «Оля, всё круто, но худеть надо», «Красотка! Так держать», - пишут они.

Телеведущая сообщила, что снимки были сделаны в ЮАР. В этой стране Бузова снималась в новом сезоне телешоу «Звезды в Африке». В перерывах между съемками Ольга не уставала демонстрировать свою фигуру в самых выгодных ракурсах и позах. Певица снималась в душе, в полотенце, на пляже – словом, везде где появлялся шанс похвастаться обнаженным телом.

Ольга эффектно выпятила ягодицы, продемонстрировав самую выигрышную часть своей фигуры. Фото: соцсети.

В свои 37 лет телеведущая мечтает о семье и делает все, чтобы оставаться в центре внимания у мужчин. Артистка не скрывает, что после череды любовных неудач она не оставила надежду встретить своего единственного и выйти замуж. Ну а пока мужчина ее мечты ходит где-то далеко, звезда «Дома-2» предпочитает не размениваться на мелочи. Так, Ольга призналась, что уже два года живет без секса.

«Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно», - заявила Ольга в шоу Павла Воли.

Певица рассталась с рэпером Давидом Манукяном (Давой), и с тех пор остается одна. Ольга порвала с ним совсем не по-дружески. Бузова обвинила бойфренда в рукоприкладстве и пиаре на ее имени.