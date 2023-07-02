Седина в бороду: накануне своего 80-летия Мик Джаггер решил жениться

С Мелани Мик познакомился далеко не вчера Фото: EAST NEWS

Строго говоря, данные о возрасте Мелани противоречивые - в западных источниках пишут, что ей то ли 36, то ли 35, то есть невеста Мика может быть и моложе. А вот Джаггер дату рождения не скрывает: меньше чем через месяц (26 июля) ему стукнет 80 - видимо, свадьбу лидер "Роллинг Стоунз" расценивает как подарок себе любимому к юбилею.

С Мелани Мик познакомился далеко не вчера: пара вместе уже 9 лет, так что решение жениться созревало давно. Немаловажным аргументом в пользу брака является и общий сын, Деверо Октавиан Бэзил Джаггер, родившийся в 2016 году. Слухи о свадьбе ходили несколько месяцев, а подогрела их сама Мелани, на пальце которой на днях появилось кольцо. Официально дама ничего не подтвердила, но друзьям сообщила, что кольцо - обручальное, и что она с Миком помолвлена.

Хэмрик 15 лет танцевала в Нью-Йорке на сцене Американского балетного театра, а четыре года назад вышла на пенсию - сейчас она пробует себя в литературе (недавно вышел ее дебютный роман "Первая позиция").

В отличие от невесты-пенсионерки, Мик пока работает по специальности - вместе с "Роллинг Стоунз" выступает с концертами и готовит к выходу новый альбом группы, в создании которого, как поговаривают, примут участие оба ныне здравствующих экс-участника "Битлз" Пол Маккартни и Ринго Старр. Как и творческая, личная жизнь Мика всегда била ключом. Правда, брак с Мелани станет для него всего лишь третьим, причем второй из них, с моделью Джерри Холл, так и не был признан официальным. Ну а первой женой артиста стала никарагуанская актриса Бьянка Перес-Мора Масиас, подарившая Джаггеру дочь. В союзе с Джерри Холл на свет появились четверо детей, еще одного сына родила ему бразильская модель Лучиана Хименес, ну а первенцем Джаггера стал малыш, мамой которого в далеком 1970 году стала американская певица Марша Хант.