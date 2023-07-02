В Африку гулять! Чем удивят туристов 8 стран континента - от хорошо знакомого Египта до экзотического Зимбабве

Сейчас организовать поездку в Африку стало проще Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Поехать в отпуск в Африку? У большинства российских туристов эта идея вызовет однозначную ассоциацию: конечно, в Египет, на Красное море! Кто-то вспомнит средиземноморские пляжи Туниса и центры талассотерапии. Марокканский чай с мятой с видом на Атлантический океан в Агадире. А может, и сафари в Кении. И даже чартеры на Занзибар, ведь для многих этот танзанийский остров стал первым заграничным путешествием после пандемии.

Но на этом, пожалуй, все. А между тем возможностей для качественного отдыха и необычных, ярких, экзотических путешествий в Африке намного больше. Сейчас организовать поездку в Африку стало проще: во многие страны летают прямые рейсы из России, ещё в несколько их планируют запустить в ближайшее время. Виза гражданам РФ чаще всего не нужна или оформляется прямо в аэропорту.

И что особенно приятно - россиянам здесь искренне рады. Многие гиды, работники отелей и туркомпаний говорят по-русски. Потому что учились в российских вузах или осваивают язык сейчас - в Русских домах, открытых Россотрудничеством (rs.gov.ru).

Русские дома уже работают в Египте (Каире и Александрии), Замбии (Лусаке), Конго (Браззавиле), Марокко (Рабате), Танзании (Дар-эс-Саламе), Тунисе (в одноименной столице страны, Тунисе) и Эфиопии (Аддис-Абеба). Это настоящие культурные центры, где проходят интересные мероприятия, а сотрудники готовы проконсультировать местных жителей и соотечественников, живущих за рубежом. Кроме того, Россотрудничество помогает с организацией языковой практики и поступлением в вузы, готовит педагогов-русистов.

А теперь - горячий африканский список маршрутов для путешественников, которым мало пляжа и «Все включено»!

АЛЖИР

Где это: на севере Африки, на побережье Средиземного моря, граничит с популярными у российских туристов Тунисом и Марокко.

Перелет: прямые рейсы авиакомпании Air Algerie из Москвы в Алжир (столицу страны) 3 раза в неделю. Правительства обеих стран договорились, что в скором времени количество рейсов будет увеличено.

Виза: нужна, оформляемся в посольстве Алжира в РФ.

Зачем ехать: увидеть Сахару во всем великолепии (пустыня занимает 90% территории страны) - песчаные дюны и пальмовые рощи оазисов Тагит, Бени-Аббес, Гардая и Тимимун.

Древние финикийские и римские памятники Алжира - в Типазе, Тимгаде и Джемиле - внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и долина Мхаб, и цитадель Касба в старом городе Алжира, и горное плато Тассилин-Адджер.

В столице страны главные достопримечательности - Большая Мечеть с минаретом, мечеть-усыпальница Сидд Абдаррахман и Базилика Африканской Богоматери XIX века.

В городе Оран туристов поражает испанская и мавританская архитектура, а в городе Константина - мосты через глубокий каньон.

Неожиданные факты: в Алжире был в рабстве Мигель Сервантес де Сааведра, автор «Дон Кихота», а тогда капитан испанского флота. В алжирском городе Оран родился легендарный дизайнер Ив Сен-Лоран.

ЕГИПЕТ

Где это: на северо-востоке Африки. У Египта есть пляжи и на Красном море, и на Средиземном (хотя они пока почти не знакомы российским туристам), а также Нил - величайшая река Африки.

Перелёт: прямые рейсы в Каир из Москвы выполняют «Аэрофлот» и Egypt Air. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх летают несколько российских и египетских перевозчиков, рейсы есть из многих регионов России.

Виза: ставится по прилёту в аэропорту.

Зачем ехать: Красное море и пляжные курорты - само собой. Как и пирамиды Гиза, и сфинкс, и Карнакский храм, и Долина Царей, и высеченные в скалах храмы Абу-Симбела.

Но пока мало кто из россиян добирается в Александрию - портовый город на побережье Средиземного моря с огромным количеством исторических памятников и Музеем изобразительного искусства. Или в оазисы, расположенные недалеко от Каира: Эль-Файюм, Бахарию с горячими источниками и Белую пустыню около Фарафры.

Красивый вариант увидеть Страну фараонов - круиз по Нилу от Луксора с его величественными храмами до Асуана. На Синайском полуострове, у подножья горы Синай, стоит монастырь Святой Екатерины, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из древнейших христианских обителей в мире.

В Гизе вскоре откроется грандиозный Большой Египетский музей, где выставлены статуя Рамсеса II, колесница Тутанхамона, ладья фараона Хуфу и множество других экспонатов. Пока музей работает в тестовом режиме.

Неожиданные факты: древние египтяне не только построили пирамиды - ещё они изобрели зубные щетки, мыло, цемент и мухобойки. А также умели делать пиво и сыр.

МАРОККО

Где это: на северо-западе Африки, на побережьях Средиземного моря и Атлантического океана.

Перелёт: прямые рейсы авиакомпании Royal Air Maroc из Москвы в Касабланку.

Виза: для граждан России не нужна.

Зачем ехать: в Марокко отличные пляжи, самый популярный морской курорт - Агадир. Мощные волны Атлантического океана делают Эс-Сувейру одним из лучших мест в мире для сёрфинга.

Но ещё интереснее погрузиться в историю и культуру Магриба, побывав в ярких древних городах Марокко: Фесе, Марракеше, Рабате, Танжере, Касабланке с их мединами, мечетями, крепостями, дворцами и рынками. И вряд ли вы уедете домой, не купив кожаные туфли-бабуши и берберский наряд джеллаба. Для более серьёзного знакомства с культурой - Музей марокканского искусства, древностей и ремесел в Рабате и Музей берберов в Агадире.

В Марокко отличные пляжи, самый популярный морской курорт - Агадир Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В «синем» городе Шефшауэн все дома цвета ультрамарин, а на улицах Тетуана кажется, что это портал в средневековье. И в античной эпохе тоже реально побывать, добравшись до руин древнеримского города Волюбилис. Да, ещё экскурсии в Сахару и Атласские горы!

Несмотря на то, что в Марокко есть гостиницы многих международных сетей, интереснее остановиться в риаде - традиционном особняке, превращенном в бутик-отель. Неожиданными для Африки могут стать и гастрономические впечатления: попробуйте местные устрицы и марокканское вино.

Неожиданные факты: от Марокко до Европы всего 13 км - два континента разделяет Гибралтарский пролив.

АНГОЛА

Где это: на западе Африки, на побережье Атлантического океана.

Перелёт: со стыковкой в Аддис-Абебе, Дубае или Стамбуле.

Виза: оформляется онлайн.

Зачем ехать: Ангола - самое, пожалуй, неизведанное и немассовое направление из нашего списка. А для бывалых путешественников это отдельный плюс! Стоит отправиться в горы Серра-да-Лебба с впечатляющей панорамной площадкой и в национальный парк Кисама, где живут красные буйволы и гепарды, в пустыню Намиб и на пляжи Атлантики. В столице страны Луанде интересен Антропологический музей коллекцией масок и Музей истории рабства. В старом городе сохранились красивые здания колониального стиля и храмы (иезуитская церковь XVI века, церковь Мадонны Назаретской XVII). На рынке Меркадо де Бенефисия можно купить сувениры ручной работы. Рядом с Луандой - старинный форт Сан-Мигель.

Неожиданные факты: ангольцы очень любят танцевать бразильскую самбу, это наследие тех времен, когда обе страны были колониями Португалии.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ЗАМБИЯ

Где это: в центральной Африке.

Перелёт: со стыковкой в Аддис-Абебе, Дубае или Дохе.

Виза: оформляемся на границе при въезде.

Зачем ехать: в Замбии двадцать национальных парков! В том числе, например, Кафуэ, Сиома-Нгвези и Нижняя Замбези. А значит, путешественники гарантированно увидят жирафов и зебр, слонов и львов. Кроме знаменитого водопада Виктория, расположенного на границе Замбии и Зимбабве, можно съездить на каскадный водопад Нгонье. Или на курорт Сиавонга на озере Кариба.

В столице страны, Лусаке, стоит посетить Национальный и антропологический музеи, художественные галереи и ремесленный рынок Камвала, а также Сад скульптуры. А в городе Ливингстон - Национальный музей и музей культуры Марамба. А лесу окаменелостей Чирунду сохранились отпечатки деревьев, которые росли здесь 150 миллионов лет назад - настоящая машина времени!

Неожиданные факты: в языке лози, на котором говорит часть населения страны, вместо одного слова «женщина» - 40 слов.

ТАНЗАНИЯ

Где это: в центральной Африке, на побережье Индийского океана. Танзании принадлежит архипелаг Занзибар.

Перелет: со стыковкой в Дохе, Дубае или Аддис-Абебе. Осенью, скорее всего, будут возобновлены прямые рейсы на Занзибар.

Виза: оформляется на границе при въезде.

Зачем ехать: в первую очередь ради заповедников и национальных парков. Заповедник Нгоронгоро, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - это гигантский кратер вулкана глубиной 610 метров. В саваннах национального парка Серенгети гуляют зебры, антилопы и газели. В парке Гомбе-Стрим живут шимпанзе, бабуины и другие приматы.

В Танзании можно увидеть крупнейший африканские озёра - Виктория, Танганьика и Ньяса. И высочайшую гору континента, Килиманджаро (5895 метров), с белой шапкой снега на вершине.

Остров Занзибар - популярный курорт с множеством отелей и пляжей. Стоит побывать в столице острова Стоун-Тауне, увидеть старинный форт, султанские дворцы, колониальные особняки, мечети и соборы. А ещё съездить на остров черепах и на плантацию корицы или гвоздики.

Неожиданные факты: в танзанийском ущелье Олдувай были впервые найдены останки «человека умелого», Homo habilis, которым 2 миллиона лет. На Занзибаре родился певец Фредди Меркьюри.

ЮАР

Где это: на юге Африки. У мыса Игольный, самой южной точки континента, соединяются Атлантический и Индийский океаны.

Перелёт: со стыковкой в Дохе, Дубае или Аддис-Абебе.

Виза: для граждан России не нужна.

Зачем ехать: увидеть Мыс Доброй Надежды и Столовую гору в Кейптауне. Побывать в Парке Крюгера, самом большом заповеднике мира, или отправится на сафари в Парк Пилансберг (а всего в ЮАР около 50 заповедников и нацпарков). Узнать, как добывают алмазы в городе Кимберли и алмазных шахтах Куллинан.

Непременно съездить на виноградники Стелленбоша. Виноделие в ЮАР развивается с XVII века, местных вина экспортируются по всему миру и получают самые престижные награды.

Или развлечься в городе-курорте Сан-Сити, построенном прямо в кратере древнего вулкане. А теперь здесь роскошные отели, шоу, казино, рестораны, водные аттракционы, воздушные шары…

Памятник «Колыбель человечества» недалеко от Йоханнесбурга, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяет места, где были найдены далекие предки человека - австралопитеки и наледи, жившие более 2 миллионов лет назад.

Неожиданные факты: ЮАР принимала чемпионат мира по футболу в 2010 году. Самый большой в мире ювелирный алмаз Куллинан весом более 620 граммов был найден в Южной Африке. А ещё в ЮАР живут пингвины.

ЗИМБАБВЕ

Где это: на юге Африки, на реках Замбези и Лимпопо.

Перелет: со стыковкой в Дохе, Дубае или Аддис-Абебе.

Виза: оформляется на границе при въезде.

Зачем лететь: увидеть водопад Виктория. Сфотографировать львов, леопардов и слонов в национальном парке Хванге - крупнейшем из восьми национальных парков страны, чёрных носорогов, нильских крокодилов и буйволов - в национальном парке Мана-Пулс, входящем в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В столице страны Хараре интересно побывать в Национальной галерее Зимбабве и Музее гуманитарных наук, а в городе Булавайо - в католическом собора Непорочного зачатия. Неизвестные нам страницы истории откроют руины древнего города Великий Зимбабве, столицы империии Мономотапа, основанного ещё в XII веке.

Неожиданные факты: на гербе Зимбабве изображены антилопы и автомат Калашникова.