Поют под кальян и пиво: Зрители концертов иноагентов рассказали об их позорных выступлениях за рубежом

Иноагент Макаревич* теперь поет на заграничных площадках для малоизвестных артистов. Фото: социальные сети

После начала СВО несколько известных музыкантов уехали за границу. Ради личной выгоды они быстро стали русофобами, принялись придумывать оправдания своему переезду, поливать грязью Родину и соотечественников, распространять клевету. У каждого из них были свои корыстные причины для этого. Но теперь сбежавшие звезды стали понимать, что легких денег на русофобии им не заработать. Рассказываем о концертах двух когда-то очень популярных артистов: один иноагент был кумиром старшего поколения, другой – молодого. Теперь же российские поклонники в кумирах разочаровались.

69-летний Андрей Макаревич* подчинился уговорам молодой жены (четвертой по счету), которая мечтала жить в Израиле. 38-летняя Эйнат Кляйн (она же Инна Калинина) переехала из Киева в Тель-Авив три года назад, часто летала к мужу в Москву, а когда узнала, что беременна окончательно перебралась в Израиль. Там она весной 2022 года родила Макаревичу* сына. Живет Андрей Макаревич* сейчас с женой, сыном и тещей, которая переехала к молодой семье полтора года назад из Киева. Пятикомнатную квартиру в Израиле музыкант купил восемь лет назад за 30 млн. руб.: на курорте Нетания (30 км от Тель-Авива), с видом на море в жилом комплексе «Лагуна», в 100 метрах от пляжа, на территории ЖК есть бассейн, SPA-комплекс, кафе и торговая галерея. У иноагента Макаревича* на Родине оставался бизнес: но этой весной он передал свою долю в московском джаз-клубе другим совладельцам. У иноагента были и сбережения, и счет в иностранном банке. Но Макаревич* продолжает работать – денег много не бывает, новую семью надо содержать. Потому пришлось добавить промокомпанию имени себя – давать русофобские интервью.

Правда не особо помогло и теперь концерты артиста-иноагента проходят иначе. Наш бывший соотечественник Олег, много лет живущий в Германии рассказал KP.RU: «Был недавно на концерте Андрея Макаревича*. Не потому, что разделяю его взгляды, а просто потому что люблю его старые песни, песни моего детства. Так вот: зал человек 400, столики, кальян, пиво. Могли бы мы представить полноценный концерт Машины Времени в таком формате лет скажем 10 назад? Цена билета 70 - 100 евро (6,7 тыс. руб. - 9,6 тыс. руб.), все зависит от мест за столиками и расстояния до сцены. Звук, голос, видеоряд очень хороший; кажется пел вживую (на это все указывало), но все может быть, сейчас прогресс в индустрии сумасшедший. Ну а остальное грустно очень для артиста, так как бывшая легенда выступает под кальян и пиво…»

Гастролирует Макаревич* по таким залам со своим квинтетом «Yo5»: выбирает города Европы, где много выходцев из СССР. Недавно пел в небольших городах Германии, на Кипре, летом «покоряет» турецкие курорты. Гонорар за такие концерты «скромный» - до 40 тысяч евро (3,8 млн. руб). Скромный – если сравнивать с прежними запросами Макаревича*. Раньше его концерт стоил 100 тысяч евро на частном мероприятии. Спроса на коллектив в нашей стране нет совсем. А на частные мероприятия – нет почти нигде.

Иноагент Прусикин* и его сожительница проехались за июнь по клубным залам США — пели в малых залах для русскоговорящей аудитории давно живущей в США. Фото: социальные сети

38-летний Илья Прусикин* и Софья Таюрская – вот и весь теперь состав группы «Little Big». Они давно мечтали о карьере за рубежом, потому и бежали в США полтора года назад. Промокомпанию начали с русофобских высказываний, клеветы и т.п. За это и былые творческие заслуги получили грин-карту, учат английский. А концерты их оказались все равно никому не нужны, несмотря на нарочито скандальные выходки иноагента Прусикина*. Богачи больше не заказывают их на свои праздники жизни, а концерты в кафе и малых заграничных залах для русскоговорящей публики (живущей за рубежом) часто отменяются – не продаются билеты. На июль 2023 года у Прусикина* и Таюрской запланированы несколько концертов в Европе (билеты от 40 евро — 3,8 тыс. руб.). Но пока билеты продаются очень плохо. В июне 2023 года у парочки был «тур» по США — пара концертов в клубах на 300 — 500 человек. Как пошутил кто-то их бывших поклонников коллектива в соцсетях группы под видео с такого концерта: «Я когда собаку на улицу вывожу — зрителей собирается больше!» Гонорар — не более $20 тыс. (1,7 млн. руб.).

До бегства иноагента Прусикина концерт группы стоил $100 тысяч на частном мероприятии. Теперь заказов нет, парочка тратит миллионы, заработанные в годы былой популярности. Илья Прусикин* и его сожительница Софья Таюрская арендуют апартаменты в Лос-Анджелесе и надеются, что случится чудо и их музыка кому-то опять будет нужна.

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича, Илью Прусикина в список физлиц-иноагентов