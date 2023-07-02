3 июля 2023 года в небе появится громовая суперлуна

Что такое суперлуна

Московский планетарий информирует: 3 июля 2023 года в небе появится громовая суперлуна - всего за два то того момента, как Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 360149 километров от нас. Столь близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты называют суперлунием. Ближайшее – первое в нынешнем году. Его называют громовым из-за обилия гроз в это время. А ещё – оленьим, памятуя о рогах, которые у них растут.

Когда наступит суперлуние

Близка и полная Луна – не только завораживающее зрелище. Есть основания полагать, что оно еще и опасное. Ведь Луна, сближаясь с Землей 3 июля 2023 года, усиливает свое гравитационное воздействие на нее. А это влияет на процессы, идущие в недрах - глубоко и не очень.

Поясню. Верхний слой Земли неоднороден - скроен из больших и малых литосферных плит. Их около 20. Эти фундаментальные блоки, из которых состоит кора, постоянно двигаются вместе со всем, что на них находится. Двигаются не только за счет тепловой энергии недр.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis) полагают: куда сильнее на движение литосферных плит влияет Луна – собственно она, по расчетам ученых, и служит своеобразным приводом. Стало быть, то отдаляясь, то приближаясь, наш естественный спутник корежит Землю то слабее, то сильнее.

По краям упирающихся друг в дружку плит растет напряжение. Как следствие, возрастает риск, что оно разрядится землетрясениями.

Суперлуние 3 июля 2023 потенциально опасно примерно две недели — неделю до полнолуния и неделю после. Она уже себя «проявила»: 1 июля 2023 произошли весьма сильные землетрясения в Индийском океана и у нас в Бурятии. Одно – магнитудой почти в 6, другое – 7. На следующий день трясло Tonga - магнитуда 6.9.

Влияет ли суперлуние на здоровье

Какова будет следующая неделя? Не известно, но без катаклизмов, скорее всего, не обойдется. Под угрозой сейсмически опасные районы, в которые входят Северный Кавказ и Прибайкалье. Суперлуние 3 июля 2023 «сотрясает» и психику.

Приметы и суеверия в суперлуние: что происходит в мире

Во-первых, суперлуние 3 июля 2023 провоцирует всплески насилия – вполне вероятно, что волнения в Европе, которые начались с Франции, не просто совпадение.

Во-вторых, в полнолуния растет число самоубийств. А уж в суперлуния и подавно.

Усугубить тревогу могут магнитные бури, которые вполне вероятны в ближайшие дни – энергию для них копит огромное пятно на Солнце AR3354. Пока оно спокойно, что, собственно, и вызывает подозрения гелиофизиков. Они не верят в «тишину» во время нарастания солнечной активности.

Справка: что еще известно о суперлунии

То ближе, то дальше

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается не вокруг центра Земли – геоцентра, а вокруг барицентра - общего центра масс системы Земля-Луна. Этот барицентр находится в 4600 километрах от геоцентра и колеблется в течение месяца на 600 километров.

Наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется в апогее. Минимальное расстояние 356400 километров. Максимальное 406700 километров.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Видимый диск суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче диска минилуны — той, которая показывается с максимального расстояния от Земли.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).

Кстати, в нынешнее - ближайшее суперлуние 3 июля 2023, наш естественный спутник будет находиться на небосводе необычайно низко. Что добавит красоты. Любуйтесь. Будем надеяться, что пронесет.