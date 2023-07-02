Герой спецоперации «Z» старший сержант Тямин уничтожил в бою украинскую артбатарею

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ЧЕТЫРЕ ТАНКА

Младший сержант Евгений Мусиевский

Младший сержант Евгений Мусиевский Фото: Минобороны РФ

«Экипаж танка под командованием младшего сержанта Евгения Мусиевского выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Находясь на рубеже, Евгений обнаружил выдвижение сил противника, готовящегося к атаке наших позиций. Боевики приступили к подготовке позиций для минометных расчетов. Оценив обстановку Мусиевский принял решение и силами экипажа танка уничтожил вражеские минометы, а также два грузовика с боеприпасами и живой силой противника. Имея значительное превосходство в силе и технике, противник, несмотря на потери, перешел в наступление при поддержке танков и БМП с целью прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими. В ходе боя младший сержант Мусиевский вместе со своим экипажем уничтожил в неравном бою четыре украинских танка и большое количество живой силы националистов. Грамотные и решительные действия младшего сержанта Евгения Мусиевского и его экипажа сорвали наступление украинских националистов на одном из тактических направлений и позволили удержать занимаемые рубежи».

СБИЛ ВРАЖЕСКИЙ КОПТЕР ИЗ АВТОМАТА

Рядовой Данил Хабаров

Рядовой Данил Хабаров Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Данил Хабаров в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы. В ходе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения опорного пункта взвода Хабаров обнаружил в воздухе вражеский ударный беспилотный летательный аппарат, летящий на предельно малой высоте. Доложив старшему на опорном пункте о приближающемся воздушном объекте противника, Хабаров незамедлительно открыл по нему огонь из штатного стрелкового оружия. Подбитый вражеский коптер получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал. Мужественные и профессиональные действия рядового Данила Хабарова сорвали атаку противника и не допустили поражения личного состава».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ИНОСТРАННЫХ БТР

Гвардии ефрейтор Илья Косинов

Гвардии ефрейтор Илья Косинов Фото: Минобороны РФ

«Механик-водитель гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа боевой машины пехоты выполнял боевую задачу по обороне подступов к позициям российских подразделений. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринял попытку атаковать позиции, которые оборонял Илья. Находясь на передовом рубеже обороны, Илья обнаружил как из прилегающей лесополосы в направлении наших рубежей выдвинулись два бронетранспортера западного производства. Наступающие боевики открыли огонь по БМП Косинова. Косинов, быстро сориентировавшись в ситуации, немедленно выполнил противоогневой маневр и, грамотно выбрав огневую позицию, создал условия наводчику-оператору для эффективного поражения вражеских целей. В ходе боя экипаж уничтожил две единицы бронетехники техники противника вместе с экипажем. Противник во время неудавшейся вылазки потерял до отделения личного состава. Грамотные действия гвардии ефрейтора Косинова и его умение быстро оценивать ситуацию помогли отразить атаку противника и сохранить целостность оборонительных рубежей.»

УДАРИЛ ПО ВРАГУ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Гвардии рядовой Иван Винокуров

Гвардии рядовой Иван Винокуров Фото: Минобороны РФ

«Гвардии рядовой Иван Винокуров призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В ходе специальной военной операции Винокуров выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке подразделений в ходе отражения атаки превосходящих сил противника. Украинские националисты, преследуя цель нанести урон российской группировке и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами пехотных подразделений с поддержкой бронетехники и минометных расчетов. Винокуров одним из первых вступил в бой с противником и точным огнем из самоходной артиллерийской установки подавил две минометные позиции противника. Продолжая бой, метким огнем Иван Винокуров уничтожил три единицы тяжелой бронированной техники. Утратив в ходе боя атакующий потенциал, националисты, понеся существенные потери, были вынуждены отступить на исходные позиции. Уверенные и профессиональные действия рядового Ивана Винокурова позволили отбить атаку врага на подступах к оборонительным рубежам».

УНИЧТОЖИЛ АРТБАТАРЕЮ ПРОТИВНИКА

Гвардии старший сержант Сергей Тямин

Гвардии старший сержант Сергей Тямин Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира взвода гвардии старший сержант Сергей Тямин в составе артиллерийского подразделения выполнял боевые задачи по огневой поддержке подразделений российских мотострелков на важном рубеже обороны. Противник превосходящими силами неоднократно предпринимал попытки выбить наши войска с занимаемых позиций. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты, усиленной танками и бронетехникой. Находясь под огнем украинских националистов, Тямин обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего взвода во взаимодействии с другими российскими подразделениями, выполняющими задачи на данном направлении. В ходе выполнения боевых задач Сергей грамотно определял точки прицеливания, с точностью передавал координаты противника, упреждая врага. В результате огня российского артиллерийского подразделения было уничтожено 5 танков, более 10 артиллерийских орудий и боевых машин реактивной артиллерии и большое число украинских боевиков. Благодаря умелому руководству вверенным личным составом, профессионализму и отваге гвардии старшего сержанта Сергея Тяминя, а также слаженным действиям его подчиненных, все атаки противника были отражены».