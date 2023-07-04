«Остался без штанов»: Фото Галкина* в трусах вызвало оторопь

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин на своей странице в соцсети опубликовал снимок, сделанный на пляже. На фото он запечатлен с обнажённым торсом на фоне моря. Юморист принял затейливую позу, сообщив, что занимается йогой.

«Йогалкин», - подписал снимок артист.

Поклонники шутку юмориста не оценили и пристыдили его за фото в трусах.

«Ого, как тебя скрутило», «Шут гороховый», «Йог Алкин», «Ха-ха, креативно! Хорошего июля, Максим», - пишут пользователи Сети.

Поклонники шутку юмориста не оценили и пристыдили его за фото в трусах. Фото: соцсети.

Максим Галкин уехал из России в феврале прошлого года. С тех пор комик колесил по миру с концертами, пытаясь заработать на достойную жизнь жене Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе. Но в последнее время дела у юмориста идут не блестяще: аудитория артиста-иноагента сильно поредела.

Главной фишкой своих выступлений Максим сделал ненависть к России и критику СВО. Первые тревожные звоночки раздались несколько месяцев назад в Канаде, когда зрители посреди его выступления начали вставать и уходить из зала. Видимо, люди устали слушать, как комик поливает грязью свою страну. Плоские шуточки шоумена больше не интересны, и билеты на его концерты стали продаваться гораздо хуже.

Сейчас Галкин дает концерты в Европе, и билеты на его шоу продаются с большим трудом. В поисках дополнительных доходов шоумен собрался расстаться со своей московской недвижимостью. Максим намерен продать свою элитную квартиру у метро «Новые Черемушки», доставшуюся ему от отца – руководителя Главного автобронетанкового управления Министерства обороны СССР и РФ. Кроме того, Галкин готов расстаться со своим замком в деревне Грязь. Шоумен выставил его на продажу за миллиард рублей.

Галкин также пытается избавиться от статуса иноагента. Артист подал иск в Замоскворецкий суд столицы с требованием исключить его из списка иностранных агентов.

*Признан в России иностранным агентом.