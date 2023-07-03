Мирославу чуть не убил ковид, а теперь ей грозит истощение

Будущая мама Мирославы мечтала о ребенке. Шли годы, а беременность все не наступала. Нетрудно представить, как носились родители с драгоценно-долгожданным пузом. Но тем больнее и несправедливее был удар, когда беременную мамочку подкосила "чума XXI века".

Самый разгар ковида. Интернет полон ужасов о смертности детей. Мамин кашель, больница, осложнения, диагноз "маловодие", запись в карте "опасность гибели плода на третьем семестре", и, наконец, ранние роды... Это был триллер, а не история появления на свет.

Родившись недоношенной, Мирослава сама не могла дышать, у нее не работали почки, и прогнозы были плохими.

Как плакала мама, как молилась, пока опутанная десятками проводков и трубочек кроха боролась за жизнь!

И вот, спустя три месяца, победа! Маму с бесценным свертком выпустили из роддома. Но это было только начало. В год весящей пять с половиной кило девочке поставили диагноз ДЦП (детский церебральный паралич). Это объяснило то, что ребенок только-только начинает держать голову. Потом реабилитация, врачам удалось подобрать для Мирославы лечебное питание, благодаря которому она хоть как-то начала набирать вес. Все это стоило денег, и немалых, но родители вложили в лечение Мирославы все, что у них было. Именно благодаря этому сейчас малышка уже ползает, переворачивается, встает на четвереньки. Обожает играть с детской посудой и смотреть мультики. В общем, теперь врачи говорят, что у нее есть все шансы одолеть диагноз. Вот только средства у семьи кончились.

Ведь работает теперь только папа. И если реабилитацию можно хоть как-то перенести на потом, то лекарства для поддержания работы почек и лечебное питание необходимы каждый день. Мира весит всего восемь кило. Ей нельзя терять вес, иначе не будет сил на занятия, развитие остановится и начнется регресс. Пожалуйста, поддержите эту мужественную семью в их борьбе за малышку!

Запас лекарств и питания для Мирославы на год стоит 193 200 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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