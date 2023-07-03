ФСБ предотвратило покушение на главу Крыма Сергея Аксенова

Довести преступный умысел до конца подрывник не смог, так как при изъятии из тайника взрывного устройства был задержан спецзназом ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили попытку покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, которая была спланирована и организованна спецслужбами Украины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 35-летний гражданин России, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу», — заявили в ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что агент иностранной спецслужбы приехал с Украины в Крым в июне 2023 года и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля Главы Республики.

Довести преступный умысел до конца подрывник не смог, так как при изъятии из тайника взрывного устройства был задержан спецзназом ФСБ России.

Своими планами диверсант теперь делится со следствием: «В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины, куратором СБУ Игорем. Получил позывной «Каратист» и проходил обучение на полигоне. Нас учили подрывному делу, маскировке, нанесению грима, уходу от преследования. Потом получил задание поехать в Симферополь. Там мне сказали снять жилье, купить телефон и устроиться на работу. Выходил каждый день на связь с куратором. Ждал, когда мне укажут машину, в которую я должен был заложить взрывчатку и припарковать на Севастопольской улице для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича».

Эксперты ФСБ России отметили, что диверсанты собирались применить взрывное устройство комбинированного типа: взрывчатка с осколочными компонентами была усилена канистрой с горючей жидкостью.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Статьи Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.

Диверсанту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 19 июня сотрудники ФСБ России опубликовали интервью главы Бердянского района Алексея Кичигина, который рассказал, как сотрудники спецслужб спасли его от нападения украинских террористов.

Задержанные по этому делу агенты украинских спецслужб рассказали, как сотрудники Главного управления разведки ВСУ поручили им собрать и заложить бомбу под машину Кичигина.

В отношении задержанных расследуется уголовное дело по статьям «террористический акт». Отметим, что киевская власть действует на территории Донбасса и России террористическими методами уже несколько лет.

Украинские разведчики все чаще использует для вербовки социальные сети, а взрывчатку передает бесконтактным способом через закладки, как запрещенные вещества наркодилеры.