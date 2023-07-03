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Политика3 июля 2023 7:55

"Через неделю режим Зеленского сдуется, как воздушный шарик": названо условие прекращения конфликта на Украине

Попытавшись "опустить" премьера Венгрии глава украинской дипломатии выпорол сам себя
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Украина перестала быть суверенным государством, потому что она ведет военные действия западным оружием и живет на западные деньги

Украина перестала быть суверенным государством, потому что она ведет военные действия западным оружием и живет на западные деньги

Фото: REUTERS

Честно говоря, надоело уже относиться ко всем этим "в бочках затычкам" из Киева, как к нормальным людям, у которых есть разум. Они, мало того, что несут бред, так еще и не хотят за этот бред отвечать. И им реально давно пора обратиться к людям в белых халатах.

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это не только ругательство, но и фамилия) очень обиделся на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его публичную оценку нынешней Украины. Напомним, Орбан заявил, что Украина перестала быть суверенным государством, потому что она ведет военные действия западным оружием и живет на западные деньги.

- Я не хочу, чтобы меня считали человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить. Но я отталкиваюсь от реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный, — заключил Орбан в интервью немецкой Bild.

- Я устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам, — натянуто отреагировал Кулеба в беседе с журналистами немецкого медиа-концерна Axel Springer и раздраженно бросил. - Все это просто бла-бла-бла.

Прямо, как Арсен Аваков, который некогда передразнивал заикавшегося от волнения Михаила Саакашвили на совещании у Порошено, за что получил из стакана с водой: "Бе-бе-бе-бе". Высокие украинские отношения.

Понятно, что у Кулебы нет ни единого аргумента, чтобы опровергнуть Орбана или вступить с ним в дискуссию, и все, что ему остается – примитивно хамить, переводя стрелки. Но ведь дело на этот раз не только в Украине, это уже международный уровень оскорблений, хамства (впрочем, сие штука не новая, не в первый раз, как говорится, вспоминая экс-посла Киева в Берлине Андрея Мельника). И даже не в Орбане.

Кулеба, ты на кого варежку разинул? На кого батон крошишь, пся крев? Курву попердолило, как сказали бы твои друзья и союзники поляки, в реальности относящиеся к бандеровскому отребью с презрением и ненавистью? Ты думаешь, что Орбана опустил? А вот тебе, получи – ты наехал на главу дипломатии Евросоюза Жозепа и аж самого Борреля. Который не так давно сказал, что для прекращения военных действий Западу достаточно обрубить Украине финансирование и поставку вооружений. И в течение недели-двух режим Зеленского сдуется, как проколотый мячик или лопнет воздушным шариком.

А что касается "бла-бла-бла", то если иметь ввиду бессмысленность и отсутствие последствий – это как раз то, чем заняты нынешние украинские официальные лица и видные функционеры команды Зеленского вместе с ним самим.

- Бла-бла-бла, - это заявления ветеринара-юриста секретаря СНБО Алексея Данилова, что "Россия не является государством, Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе, и мир должен к этому готовиться".

- Бла-бла-бла, – это метания Зеленского от "я не поеду на саммит" до "я выдвину на саммите условия, которые Запад не сможет не принять". Это поздравления им ВМСУ по случаю их профессионального праздника в условиях, когда у ВМСУ не осталось ни одного (!) боевого корабля.

- Бла-бла-бла, — это еще и метания самого Кулебы, который по приказу Зеленского пытается грозно надуть щеки: "После окончания спецоперации для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, потому что это будет означать, что вариант конфликта останется открытым. Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова", — но на изрядно разжиревшей на казенных харчах морде лица Дмитро, которая уже не вписывается в экран телевизора, это грозное надувание практически незаметно.

- Бла-бла-бла, — это еще и выходки того же Мельника, за которые его в приличном обществе на порог не пустят, а где пустят, значит, сами опустят свой уровень до полного непотребства.

То, что делает Зеленский со своей командой, называется "несут бред". Причем, не в бытовом (в нем тоже), но и в научном смысле этого термина. Как я прочитал давеча на одном популярном сайте, бредом называется конкретное психическое расстройство: "Первичный бред также называется интерпретативным, примордиальным или словесным. При нём первичным является поражение мышления — поражается рациональное, логическое познание, искажённое суждение последовательно подкреплено рядом субъективных доказательств, имеющих свою систему. При этом восприятие больного не нарушено, он может длительное время сохранять работоспособность. Однако при обсуждении с больным предметов, имеющих отношение к бредовой фабуле, отмечается аффективное напряжение, которое может дополняться эмоциональной лабильностью". Так что Кулеба – это не только ругательство и фамилия, но и психиатрический диагноз. И не он один.

Точь-в-точь про украинцев и прочих мировых русофобов. Только, к сожалению, психиатров к ним никто не вызовет, поэтому приходится хирургией "лечить" болезнь. Поскольку сами "больные" безнадежны.

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