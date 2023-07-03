"Через неделю режим Зеленского сдуется, как воздушный шарик": названо условие прекращения конфликта на Украине

Украина перестала быть суверенным государством, потому что она ведет военные действия западным оружием и живет на западные деньги Фото: REUTERS

Честно говоря, надоело уже относиться ко всем этим "в бочках затычкам" из Киева, как к нормальным людям, у которых есть разум. Они, мало того, что несут бред, так еще и не хотят за этот бред отвечать. И им реально давно пора обратиться к людям в белых халатах.

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это не только ругательство, но и фамилия) очень обиделся на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его публичную оценку нынешней Украины. Напомним, Орбан заявил, что Украина перестала быть суверенным государством, потому что она ведет военные действия западным оружием и живет на западные деньги.

- Я не хочу, чтобы меня считали человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить. Но я отталкиваюсь от реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный, — заключил Орбан в интервью немецкой Bild.

- Я устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам, — натянуто отреагировал Кулеба в беседе с журналистами немецкого медиа-концерна Axel Springer и раздраженно бросил. - Все это просто бла-бла-бла.

Прямо, как Арсен Аваков, который некогда передразнивал заикавшегося от волнения Михаила Саакашвили на совещании у Порошено, за что получил из стакана с водой: "Бе-бе-бе-бе". Высокие украинские отношения.

Понятно, что у Кулебы нет ни единого аргумента, чтобы опровергнуть Орбана или вступить с ним в дискуссию, и все, что ему остается – примитивно хамить, переводя стрелки. Но ведь дело на этот раз не только в Украине, это уже международный уровень оскорблений, хамства (впрочем, сие штука не новая, не в первый раз, как говорится, вспоминая экс-посла Киева в Берлине Андрея Мельника). И даже не в Орбане.

Кулеба, ты на кого варежку разинул? На кого батон крошишь, пся крев? Курву попердолило, как сказали бы твои друзья и союзники поляки, в реальности относящиеся к бандеровскому отребью с презрением и ненавистью? Ты думаешь, что Орбана опустил? А вот тебе, получи – ты наехал на главу дипломатии Евросоюза Жозепа и аж самого Борреля. Который не так давно сказал, что для прекращения военных действий Западу достаточно обрубить Украине финансирование и поставку вооружений. И в течение недели-двух режим Зеленского сдуется, как проколотый мячик или лопнет воздушным шариком.

А что касается "бла-бла-бла", то если иметь ввиду бессмысленность и отсутствие последствий – это как раз то, чем заняты нынешние украинские официальные лица и видные функционеры команды Зеленского вместе с ним самим.

- Бла-бла-бла, - это заявления ветеринара-юриста секретаря СНБО Алексея Данилова, что "Россия не является государством, Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе, и мир должен к этому готовиться".

- Бла-бла-бла, – это метания Зеленского от "я не поеду на саммит" до "я выдвину на саммите условия, которые Запад не сможет не принять". Это поздравления им ВМСУ по случаю их профессионального праздника в условиях, когда у ВМСУ не осталось ни одного (!) боевого корабля.

- Бла-бла-бла, — это еще и метания самого Кулебы, который по приказу Зеленского пытается грозно надуть щеки: "После окончания спецоперации для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, потому что это будет означать, что вариант конфликта останется открытым. Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова", — но на изрядно разжиревшей на казенных харчах морде лица Дмитро, которая уже не вписывается в экран телевизора, это грозное надувание практически незаметно.

- Бла-бла-бла, — это еще и выходки того же Мельника, за которые его в приличном обществе на порог не пустят, а где пустят, значит, сами опустят свой уровень до полного непотребства.

То, что делает Зеленский со своей командой, называется "несут бред". Причем, не в бытовом (в нем тоже), но и в научном смысле этого термина. Как я прочитал давеча на одном популярном сайте, бредом называется конкретное психическое расстройство: "Первичный бред также называется интерпретативным, примордиальным или словесным. При нём первичным является поражение мышления — поражается рациональное, логическое познание, искажённое суждение последовательно подкреплено рядом субъективных доказательств, имеющих свою систему. При этом восприятие больного не нарушено, он может длительное время сохранять работоспособность. Однако при обсуждении с больным предметов, имеющих отношение к бредовой фабуле, отмечается аффективное напряжение, которое может дополняться эмоциональной лабильностью". Так что Кулеба – это не только ругательство и фамилия, но и психиатрический диагноз. И не он один.

Точь-в-точь про украинцев и прочих мировых русофобов. Только, к сожалению, психиатров к ним никто не вызовет, поэтому приходится хирургией "лечить" болезнь. Поскольку сами "больные" безнадежны.