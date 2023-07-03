Виноват дефицит кадров: россияне стали рекордно много работать

За год продолжительность рабочего дня выросла на четверть часа Фото: Shutterstock

Важное уточнение: «больше» не значит «лучше». Но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока огласим новый рекорд: по подсчетам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом квартале 2023 года российские работники трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю. За год продолжительность рабочего дня выросла на четверть часа. Так что мы побили рекорд, установленный 10 лет назад: тогда было 38 часов 29 минут. К слову, самая короткая рабочая неделя у нас была в 2021 году, в разгар пандемии: 31 час 37 минут.

Главная причина нынешнего положения - рекордно низкая безработица (сейчас она составляет всего 3,2%) и дефицит кадров. Эта ситуация на рынке началась еще в прошлом году. Из-за ухода западных компаний объемы производства в стране растут, оборонка на подъеме, работников не хватает. Вот и приходится многим россиянам вкалывать за двоих.

- Текущая ситуация на рынке труда противоположна той, что мы наблюдали во время пандемийного кризиса, когда работникам урезали часы или отправляли в вынужденные отпуска. Сейчас, в условиях минимальной безработицы и нехватки персонала, все большее количество трудоспособных россиян работает с полной загрузкой, - констатирует член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

«Но ведь рабочая неделя у нас 40 часов! Выходит, мы все равно недорабатываем?» - заметит читатель. Тут дело в том, что не все россияне вкалывают в формате 5 дней по 8 часов. Есть «полставочники», фрилансеры, мамы в декрете и прочие категории работников, которые трудятся неполный день. Так что средняя по стране рабочая неделя и не может быть 40-часовой.

С другой стороны, многие россияне берут подработку. И есть регионы, где средняя рабочая неделя длится все 40 часов и даже больше. Например, в Хакасии вкалывают в среднем 40 часов и 1 минуту в неделю, в Калужской области – ровно 40 часов. А меньше всего убиваются на работе жители Алтая – всего 35 часов в неделю.

Но радоваться тому, что мы по горло завалены работой, все же не стоит. Потому что больше всего вкалывают в странах с невысокой производительностью труда. Ведь чем меньше денег стоит результат твоей часовой работы (это и есть производительность труда), тем дольше тебе нужно трудиться, чтобы создать что-то ценное.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, самая короткая рабочая неделя - в Нидерландах, Дании и Норвегии (см. «Только цифры»). А самая длинная - в Колумбии, Мексике и Коста-Рике. Так что нам нужно догонять не Колумбию по продолжительности рабочей недели, а Данию с Нидерландами по производительности труда. Но это тема уже для другой, куда более длинной статьи...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А зарплаты растут

Есть у дефицита кадров и позитивный «побочный эффект» - мы стали не только больше работать, но и больше получать за свой труд. В нынешней ситуации, когда вакансий больше, чем соискателей, работодателям приходится повышать зарплатные предложения для новых сотрудников. В результате средние зарплаты в стране за год выросли на 13% и составили 71 204 рубля (данные на апрель).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как и сколько работают в разных странах

Государство / Рабочая неделя, часов / Производительность труда, $ в час

Нидерланды 30,4 / 86,8

Дания 33,4 / 102

Норвегия 33,8 / 123,9

Германия 34,5 / 88

Финляндия 35 / 80,3

…

Новая Зеландия 38,1 / 54,6

Россия 38,5 / 33

Греция 38,7 / 41,9

…

Израиль 40,6 / 55,4

Чили 42,6 / 34,6

Коста-Рика 44,5 / 27,9

Мексика 45 / 21,2

Колумбия 47,5 / 19,2

По данным ОЭСР, Росстата и компании FinExpertiza.