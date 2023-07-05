Александр Зырянов: Скотт Риттер назвал свою поездку в Россию умопомрачительной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И уточнил о том, как его встречали в российских городах и о выходе документального фильма по итогам турне.

Справка «КП»: ЗЫРЯНОВ Александр Сергеевич родился 10 сентября 1976 года в Новосибирске. Окончил Московский университет дизайна и технологии и Московскую академию государственного и муниципального управления. В структуре АИР с декабря 2014 года. С 30 июня 2017 года является генеральным директором Агентства.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОЗИЦИЯ

- Александр, как родилась идея привезти Скотта Риттера в Москву?

- Я последние 2-3 года смотрел его ролики на YouTube. Мне нравилась его здравая и справедливая позиция. И Скотт Риттер не пророссийский мыслитель, как его могут называть на Западе. Он проамериканский, но он считает, что США было бы полезнее жить в дружбе с Россией, а не в режиме конфронтации. Мне очень импонирует его адекватность и здравость рассуждений. В одном из роликов он сказал: «Мне уже 61 год, а я очень люблю Россию, мечтаю до смерти там побывать». И я решил написать ему письмо, мол, «Скотт, я тебя приглашаю, я покажу тебе Россию без прикрас, как она есть на самом деле. Мы хотим видеть тебя нашим гостем». И он ответил, что очень хочет приехать, но будет сложно. Он написал: «Мне будет очень тяжело в Америке жить, если я просто так полечу. Но если в России издать мою книгу об истории взаимоотношений Америки и СССР во время разоружения 80-х годов, тогда мне было бы проще, меньше претензий было бы со стороны Пентагона, ЦРУ, ФБР и всех остальных». Он прислал на английском языке свою книгу. Наши профессиональные переводчики ее перевели, а потом я полгода искал, где ее издать. И так я вышел на Издательский дом «Комсомольская правда». Успешно выпустили книгу, встретили Скотта и с презентацией провезли его по 12 городам и регионам России.

Справка «КП»: Уильям Скотт Риттер-младший - бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post. Родился 15 июля 1961 года во Флориде (США). Известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Также Риттер — один из иностранных экспертов, активно комментирующих специальную военную операцию на Украине.

- Как бывшего американского разведчика принимали в российских городах? Как прошло промо-турне?

- Принимали везде очень хорошо! Понятно, что мы не ждали сиюминутного результата. В США людям с детства навязывают русофобскую позицию (и Скотт мне это подтвердил), рассказывая, что мы здесь спим и видим, как бы уничтожить Америку. Поэтому мы хотели, чтобы он своими глазами увидел, что здесь живут нормальные люди, как и простые американцы. Ведь обычным жителям США тоже ничего хорошего от этой конфронтации нет. Никого мы не хотим уничтожать, ни с кем мы не хотим воевать. Мы хотим развиваться, строить, ездить в гости, принимать у себя гостей, растить детей.

Фото: личный архив

Скотт был поражен больше всего тем, что у нас нет американофобии. Он сказал: «Я ехал и думал, что со мной никто не будет разговаривать, потому что я американец. Но ко мне много раз подходили простые люди и просили: передайте американцам, что у нас нет никакой ненависти, мы четко отделяем ваше политическое руководство от народа США, мы хотим дружить». Его настолько дружелюбно везде встречали, что он был очень удивлен. Мы, кстати, во время тура снимали документальный фильм о путешествии Скотта и скоро все это можно будет увидеть.

- То есть вообще не было прецедентов?

- К нему подходили здороваться везде – в метро, на улице, в кафе, на АЗС – его везде узнавали. Он даже шутил: «Я и не знал, что я такой популярный в России. Я почувствовал, как тяжело жить Лео ДиКаприо». За всю поездку был единственный случай, когда девушка, узнав, что он американец, отказалась с ним фотографироваться. Но это скорее исключение. Кстати, в поездке он выучил слово, которое ему очень понравилось – «умопомрачительно». И когда его спрашивали о поездке, он отвечал по-русски – умопомрачительно. Один раз я засмеялся. Скотт спрашивает: «Это плохое слово»? Я ответил, что слово очень хорошее, но его редко используют в речи. Сейчас он уже в Америке и монтирует фильм про поездку в Россию. Хочет, чтобы американцы увидели его. Обещал даже на Московский международный кинофестиваль его привезти.

- Приезд Скотта повлек за собой рождение еще каких-то проектов?

- Мы планируем с Риттером уже зимой привезти американцев, популярных в США. Мы понимаем, что американской элите дружба с нами не нужна. Тем, кто на военных заказах и на поставках оружия по всему миру делают деньги. Им плевать на Украину. Они поставляют туда старье, за которое Украина уже должна десятки миллиардов долларов. А потом рассчитывают получить ещё и подряды на восстановление. Наша идея - действовать снизу. В Америке есть очень популярные люди, у которых десятки миллионов подписчиков. Будем стараться привести их, показывать: вот Россия, она не хочет воевать. И пусть американские избиратели своими голосами приводят к власти тех, кто выступает за нормализацию отношений.

- Переговоры уже идут?

- Ведем переговоры о приезде с журналистом Такером Карлсоном, у которого в Twitter 60 миллионов подписчиков. Представляете, если он посмотрит Россию и скажет своим подписчикам: ребята, нас обманывают, никто в России не хочет воевать. А вам рассказывают сказки, чтобы 20-30 семей в Америке зарабатывали триллионы и триллионы долларов. Пусть эти люди голосуют за Роберта Кеннеди, который выдвинулся против Джо Байдена и выступает за дружбу с Россией. 60 миллионов – большая сила в плане выборов.

Во время поездки, Скотт рассказывал, почему Рейган в свое время пошел на сокращение вооружения. Потому что в Вашингтоне миллион человек вышли на митинг с требованием уничтожать ядерное оружие. Ему некуда было деваться, он хотел выиграть выборы, он должен был слушать своих избирателей.

Фото: личный архив

- Кто оплатил всю поездку и издательство книги - Агентство?

- Если честно, это было бы здорово, но с точки зрения бюджета это недопустимо. У меня была пустующая квартира и я ее продал, половина вырученных средств от продажи пошла на организацию тура и на издание книги. А вторую часть я хочу потратить на покупку беспилотников и прицелов, и отвезти ребятам на Донбасс.

- Вы руководите Агентством инвестиционного развития региона. Какие у вас сейчас проекты в работе?

- Основная задача Агентства – привлечение инвестиций в Новосибирскую область, создание новых предприятий и рабочих мест, увеличение налоговой базы. Думаю, нам это удаётся. За прошлый год мы выполнили план на 350%. Уверен, что этот год будет не менее результативным. На ПМЭФ мы подписали соглашение с заводом «Патриот» о переносе производства из Китая в Россию. Никто в это не верил, но это будет. И это реальное производство электроинструмента, садовой и климатической техники. Наши люди соскучились по реальной работе и хотят уже не торговые центры, а фабрики и заводы. Это более тысячи рабочих мест, а для Новосибирска это очень важно. Мне нравится, что происходит в последнее время в стране. У меня такое ощущение, что Россия начинает становиться Россией. Мы наконец-то перестаем подражать кому-то, брать с кого-то пример, на кого-то ориентироваться, идти в чьем-то фарватере. Мы самодостаточная, огромная, великая страна с богатой культурой, с огромнейшим экономическим потенциалом, с передовыми научно-техническими разработками и кадрам. Даже пример с переносом производств показывает, что и бизнес у нас очень патриотичный. Эти санкции для нас только во благо. Мы попросили Скотта передать президенту США Джо Байдену за них большое спасибо!

Помните, когда ввели первые продовольственные санкции, тогда мы закупали за границей даже хлеб. А теперь стали крупнейшим экспортером сельхозпродукции, доход от продажи которой уже больше, чем оружие. Я уверен, что наш бизнес самый талантливый в мире. Мы можем всё необходимое производить внутри страны. Конечно, на разработку ноу-хау уйдет какое-то время. Но сейчас самое главное – чиновникам нужно начинать думать о стране, они должны понять, что ситуация такая - или мы, или нас. Сейчас у нас реально стоит вопрос о выживании. И мы выживем, станем сильнее. Через несколько лет будем смотреть, пустить ли назад тех, кто уехал сейчас за границу. Я уверен, что через 10-15 лет европейцы и американцы будут просить гражданства России.

- Многим очень сложно сейчас смотреть в будущее. А чего ждёте вы?

- Я бы сейчас посмотрел всю продукцию, которая ушла из-за санкций с нашего рынка и которую мы пока сами не производим. И выбрал бы регионы, которые в этой отрасли экономики быстрее всего могут развернуть производства и восполнить потери. Например, сейчас все регионы у нас взялись за беспилотники. Не надо, лучше выбрать несколько регионов, которые будут этим заниматься, другие – сельским хозяйством, третьи – электронной промышленностью, четвертые – химией. Надо распределить задачи.

- То есть - просто вернуться к тому, что когда-то было? Когда регионы за что-то отвечали в рамках федеральной повестки.

- По этому пути пошел Китай. Понятно, что экономика – наука точных цифр. Но здесь важна и моральная составляющая. Нам надо поверить в себя. Когда начиналась СВО, вспомните, сколько людей говорили: да мы сейчас рухнем. У нас экономика в этом году рост покажет выше, чем в еврозоне. И это с учетом того, что против нас введено беспрецедентное количество санкций. Хочется, чтобы люди сказали: вот видите, мы развиваемся, работаем. Верьте в себя. Хватит подражать кому-то, смотреть на Запад как на град на холме. Надо рассчитывать на себя, работать, торговать со всем миром и везде отстаивать свои интересы.

Фото: личный архив

- Какие планы у Агентства?

- Поднимать российскую экономику, привлекать новых инвесторов, запускать производство. Мы в том году перевыполнили годовой план в 3,5 раза, за первые пять месяцев этого года – превзошли прошлогодний результат. Идут российские инвесторы, вкладывают в новые отрасли экономики. Очень много мер господдержки государство предлагается. Но пока мяч на стороне государства. Бизнес старается, бизнес патриотичен, он готов вкладываться. Но все чиновники, госслужащие должны понять, что СВО не только там. У нас своя операция в тылу, мы должны помогать бизнесу. А предприниматели – те люди, которые Россию спасут и выведут на новый уровень. Обеспечат страну всем необходимым.

- Зарубежные инвестиции есть?

- Да. Пропорция по нашей ситуации – 70 % отечественные, 30% – зарубежные. Инвестиции пошли из стран Юго-Восточной Азии. Только в этом году мы планируем четыре больших предприятия запустить с инвестициями из стран АТР. У санкций есть хороший эффект – значительное количество денег не выводится из страны, а просто так они лежать не могут. Деньги должны работать, их будут вкладывать в замещение продукции, которая ушла. И первые результаты уже есть. Через 3-5 лет мы реально дадим звезду героя Джо Байдену за то, что он ввел эти санкции.

- Александр, спасибо большое за интересный разговор! Пожелаем нам всем удачи, а вам осуществления планов!