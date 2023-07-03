Смертельно опасный бодибилдинг: Звезда фитнесса Джо Линднер внезапно скончался в 30 лет

Любимец публики, красавчик Джо Линднер (больше известен в соцсетях как Джоэстетик) умер от разрыва аневризмы в мозге. Фото: СОЦСЕТИ

Любимец публики, красавчик Джо Линднер (больше известен в соцсетях как Джоэстетик) умер от разрыва аневризмы в мозге. Если сказать проще, один из сосудов имел слабое место, выпячивание стенки. И в этом месте лопнул. Аневризма может находиться в любом месте кровеносного сосуда, это состояние не имеет выраженных симптомов, поэтому заранее предположить его практически невозможно. Если лопнет крупная артерия, например, аорта (от чего погиб радиоведущий Сергей Доренко) или сосуд в мозге, смерть происходит практически мгновенно.

Джо буквально изнурял себя тренировками, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Он не хотел потерять свою эффектную форму — по сути, источник дохода. У его канала в ютьюб более миллиона подписчиков, а в запрещённой в России соцсети с картинками - 8 миллионов. Им-то Джо и пожаловался несколько дней назад, что изматывает себя упражнениями, и боится, что организм не выдержит. Так и вышло.

Джо буквально изнурял себя тренировками, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Фото: СОЦСЕТИ

Фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий напоминает еще один факт в общую копилку: после перенесённого ковида Джо чувствовал себя плохо. И решил очистить кровь от токсинов, пройдя процедуру плазмофереза. Спасокукоцкий напоминает, что после такой же процедуры скончался от инфаркта знаменитый российский бодибилдер Владимир Турчинский «Динамит».

Впрочем, сам по себе бодибилдинг — совсем не безобидный спорт. Мало какой профессиональный вид тренировок обходится без травм и «профессиональных» заболеваний. Но «качки» буквально балансируют на опасной грани. Журнал «Бодибилдинг и фитнес» предупреждает о возможных «побочных эффектах» увлечением этим эффектным видом спорта (не считая травм во время тренировок):

нарушения функций организма, связанные с употреблением гормональных средств (например, гипогонадизм - снижение уровня мужских половых гормонов, импотенция), как следствие - апатия, депрессия,

проблемы с печенью из-за переизбытка всяческой «фармы»,

* возможен рак или чаще - доброкачественная опухоль молочных желез,

* увеличение сердечной мышцы, инфаркты и инсульты,

* гастрит и язва желудка, язва 12-перстной кишки и многие другие серьезные заболевания, связанные с ЖКТ.

Кроме того, перед соревнованиями спортсмены «сушатся», чтобы подчеркнуть рельефность мышц, а это приводит к обезвоживанию — опасному состоянию, провоцирующему тромбообразование. И само по себе обезвоживание может стать смертельно опасным.

У его канала в ютьюб более миллиона подписчиков, а в запрещённой в России соцсети с картинками - 8 миллионов. Им-то Джо и пожаловался несколько дней назад, что изматывает себя упражнениями, и боится, что организм не выдержит. Так и вышло. Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

От чего умирали знаменитые «качки»

Чтобы добиться впечатляющих мышц, спортсмены едят до 10 тысяч ккал в сутки, в основном за счёт белка, протеиновых коктейлей. И частенько злоупотребляют стероидами. Такое пренебрежение собственным здоровьем часто приводит к смерти в достаточно молодом возрасте:

* Американский бодибилдер Рич Пиана не упускал возможность рассказать о «преимуществах» любимого вида спорта. Но уже в 40 лет начал страдать от болезней сердца и печени, которые, из-за невероятных нагрузок и огромного количества «химии», увеличились вдвое. Скончался в возрасте 46 лет.

* Бодибилдер Дин Уорби сел на высококалорийную диету (употреблял 10 000 калорий в день): энергетики, пицца и стероиды помогали ему поддерживать впечатляющую мышечную массу. Но скоро у молодого бодибилдера была обнаружена неоперабельная опухоль печени...

* Идеально раскаченный красавец Том Принс завершил свою невероятно успешную карьеру на пике славы в 2002 году. У него обнаружили тяжёлую болезнь почек, которая была связана с чрезмерным употреблением стероидов и других препаратов. Несмотря на пересадку почек и почти 20 лет лечения Том Принс умер в 52 года.

* Мышцами Флекса Уиллера восхищался сам Арнольд Шварценеггер. Но в 2003 году также на пике славы он оставил карьеру из-за почечной недостаточности (в её развитии «помогли» стероиды и анаболики). Несмотря на пересадку органа, Уиллера преследуют проблемы с кровообращением. И в 2019 году ему пришлось ампутировать правую ногу.

* Ещё одна звезда бодибилдинга и любитель стероидов Рони Коулман сейчас почти не встаёт, страдая от хронических болей: он перенес более 10 операций на самых разных частях тела от поясничного отдела позвоночника, до протезирования сустава бедра, чтобы снова мог ходить. Но, увы, врачи говорят о высоком риске того, что скоро он будет окончательно парализован.

ВОПРОС РЕБРОМ

Мог ли плазмаферез спровоцировать трагедию?

Что такое плазмаферез, мы попросили объяснить профессора, д.м.н. Павла Воробьёва, который использует этот метод в своей клинике как раз для лечения постковидных состояний:

- Плазма - это жидкая часть крови, без тромбоцитов, эритроцитов. Она составляет до 60% объема крови. Во время процедуры плазмафереза кровь перегоняют через специальный аппарат для плазмафереза, который как раз вычленяет и захватывает плазму. Удаленный объем плазмы замещается физиологическим раствором соли или донорской плазмой, а эритоциты возвращаются в организм. Процедура происходит под наблюдением врачей всего за 1,5-2 часа.

Этот метод применяется для лечения многих заболеваний: кожи, легких, сердечно-сосудистой системы, неврологических. Выполняется и амбулаторно (на дневном стационаре), и в реанимации у тяжелых больных. Очень хорошо плазмаферезом лечится тяжелая стенокардия, снимая воспаление эндотелия. Прекрасно помогает при сепсисе. И постковидный синдром - тоже показание. Противопоказаний для плазмафереза нет, кроме отсутствия показаний. Осложнений от него практически не бывает, кроме снижения давления во время процедуры или сразу после. И нет, на разрыв аневризмы плазмаферез никак не мог повлиять.