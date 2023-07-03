Российский фильм с участием дизайнера Дениса Симачева получил один из главных призов итальянского кинофестиваля

Фильм режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград фестиваля Ischia Film Festival

«Голоса Арктики» рассказывают о путешествии российского дизайнера, ресторатора, модельера и диджея Дениса Симачева на Крайний Север. Его цель - именно что записать «голоса Арктики», музыкальные треки, основанные на фольклоре местных жителей (ненцев, хантов, юкагиров, якутов…) В фильме три новеллы, а в финале Симачев исполняет диджей-сет, составленный из записанных произведений (все они вошли в альбом «Арктика»). Съемки шли в республике Саха, а также Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Фильм режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград фестиваля Ischia Film Festival, проходившего на итальянском острове Искья с 24 июня по 1 июля. Картина была удостоена приза «Лучший полнометражный фильм в секции «Location denied» («Определить местоположение невозможно»). Заметим, что это произошло вопреки политической обстановке и бойкотам, из-за которых большинству российских картин закрыт доступ на крупнейшие международные фестивали. Как сообщается, жюри особенно понравилась красота русской северной природы. А также то, что «авторы фильма дали возможность увидеть другим, как живут и хранят национальные традиции люди в таких сложных условиях, будучи оторванными от цивилизации».

Также авторы сообщают, что «в ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 000 километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60°C — привычная температура. Вес оборудования, которое съемочная группа возила с собой, составлял 1 тонну. Фильм был снят и смонтирован в рекордно короткий срок — всего за 3 месяца». В российский прокат фильм вышел 9 июня 2022 года. Режиссер Иван Вдовин надеется, что теперь его захотят увидеть еще больше зрителей.