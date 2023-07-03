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Звезды3 июля 2023 13:00

Российский фильм с участием дизайнера Дениса Симачева получил один из главных призов итальянского кинофестиваля

Документальная лента «Голоса Арктики», несмотря на непростую политическую обстановку, получила награду на киносмотре в Искье
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Фильм режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград фестиваля Ischia Film Festival

Фильм режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград фестиваля Ischia Film Festival

«Голоса Арктики» рассказывают о путешествии российского дизайнера, ресторатора, модельера и диджея Дениса Симачева на Крайний Север. Его цель - именно что записать «голоса Арктики», музыкальные треки, основанные на фольклоре местных жителей (ненцев, хантов, юкагиров, якутов…) В фильме три новеллы, а в финале Симачев исполняет диджей-сет, составленный из записанных произведений (все они вошли в альбом «Арктика»). Съемки шли в республике Саха, а также Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Фильм режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград фестиваля Ischia Film Festival, проходившего на итальянском острове Искья с 24 июня по 1 июля. Картина была удостоена приза «Лучший полнометражный фильм в секции «Location denied» («Определить местоположение невозможно»). Заметим, что это произошло вопреки политической обстановке и бойкотам, из-за которых большинству российских картин закрыт доступ на крупнейшие международные фестивали. Как сообщается, жюри особенно понравилась красота русской северной природы. А также то, что «авторы фильма дали возможность увидеть другим, как живут и хранят национальные традиции люди в таких сложных условиях, будучи оторванными от цивилизации».

Также авторы сообщают, что «в ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 000 километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60°C — привычная температура. Вес оборудования, которое съемочная группа возила с собой, составлял 1 тонну. Фильм был снят и смонтирован в рекордно короткий срок — всего за 3 месяца». В российский прокат фильм вышел 9 июня 2022 года. Режиссер Иван Вдовин надеется, что теперь его захотят увидеть еще больше зрителей.

КультураКультура: кино