Сын Александра Митты опроверг информацию об инсульте у отца

Александр Митта поставил такие замечательные фильмы как: «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори моя звезда», «Экипажа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным ряда Интернет-СМИ, сегодня утром режиссеру Александру Митте стало плохо у себя дома. Появилась слабость в руке и ноге. Его сын, художник Евгений Митта, вызвал скорую. И Александра Наумовича экстренно госпитализировали.

Врачи доставили его в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Сейчас он проходит обследование.

Мы позвонили Евгению Митте, чтобы узнать, как сейчас себя чувствует его отец.

- Нормально себя чувствует. Ничего из ряда вон выходящего. Нет, у отца не инсульт, - заверил «КП» Евгений Митта.

Напомним, Александр Митта поставил такие замечательные фильмы как: «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори моя звезда», «Экипажа», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». «Граница. Таежный роман» и другие картины. В марте этого года режиссёр переболел ковидом. Полгода назад, в ноябре прошлого года, умерла его жена Лилия Майорова, с которой он прожил больше 60 лет.