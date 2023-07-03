Вячеслав Володин в Калининграде потребовал защитить российского производителя

Слева направо. Роман Аранин, изобретатель-реабилитолог Вячеслав Володин, председатель Думы Антон Алиханов, глава Калининградской обл. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Что такое российский парламент — знают все. А вот чем занимается Совет Думы — немногие. Между тем это настоящий мозговой центр Охотного Ряда — собрание представителей всех фракций и главных парламентских комитетов под руководством Председателя Вячеслава Володина, задающее повестку для работы всей Думы.

В последнее время Вячеслав Викторович всё чаще проводит Совет Думы в выездном режиме. Месяц назад, например, депутаты прилетели в Мурманск — обсуждать развитие газодобывающей отрасли. Когда видишь региональные проблемы своими глазами — и закон, что ты пишешь, выходит ближе к реальности.

И вот в понедельник, 3 июня, выездное заседание Думы вновь прошло в приморском городе — на сей раз в Калининграде. Что не случайно: депутаты берут под личный контроль реализацию стратегических проектов в приграничных регионах.

Вячеслав Володин взял шефство над предприятием Обсервер, выпускающим реабилитационную технику для особых людей Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Первым в программе — визит на предприятие «Обсервер». «Заводы развалены, с советского времени не открыто ни одного производства», — иной раз говорят критики; что, конечно, не так. Хотя вот конкретно «Обсервер» — родился по несчастью: его основатель, бизнесмен-инноватор Роман Аранин, почти 20 лет назад попал в аварию, потерял способность ходить. Но не пал духом — развивает линейку российских электроколясок для «особых» людей.

— На фабрике работают инвалиды, здесь же они могут пройти реабилитацию, я для них делаю оборудование, какое бы создавал для себя, — рассказывает Аранин.

В рекордном 2021 году его новый завод отгрузил продукцию больше чем на 100 млн рублей.

— Возьмём шефство над этим предприятием! — обещает Володин. И говорит, что сегодня законодательство не достаточно стимулирует развитие отечественной промышленности, тем более, инновационной — наподобие средств реабилитации для инвалидов (ведь многих раненых в СВО можно таким образом вернуть к продуктивной жизни в обществе).

— Надо вносить изменения в Федеральный Закон №44, — говорит Председатель, имея в виду регулирование госзакупок, когда какой-нибудь недобросовестный подрядчик может купить зарубежный низкокачественный продукт и выиграть тендер у отечественного производителя за счёт демпинга.

Следующая остановка — завод «Автотор». Он тоже создан с нуля, за четверть века став крупнейшим производителем и налогоплательщиком Янтарного края. Сейчас времена непростые; со сборки моделей западных фирм — по понятным причинам переключаются на китайские. В планах на 2023 год — отгрузить 70 тысяч автомобилей и занять работой 2600 сотрудников.

— Важно вести локализацию производства, что позволит развивать российский автопром и создавать новые рабочие места, — призывает Володин.

Затем — переезд в центр города, заседание Совета Думы вместе с членами областного правительства.

Другой пункт программы — новый цех завода Автотор. Вместо традиционного конвейра, заготовки здесь перемещаются на робо-тележках Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Вы находитесь в регионе, где живёт самое патриотичное население России, — приветствует депутатов губернатор — Антон Алиханов. Впрочем, не уходит и от проблем: с начала СВО «западные партнёры» фактически организовали блокаду Янтарного края, из-за чего местные производители несут убытки.

Всё это и обсуждают на Совете Думе. Строительство дополнительных судов-паромов для снабжения эксклава, добавочные авиарейсы для связи с «большой землёй», скорое открытие первой за 30 лет новой поликлиники в Калининграде, импортозамещение и развитие индустрии.

По последнему вопросу Володин высказывает слова благодарности губернатору: «Антон Андреевич [Алиханов] многое смог сделать для перезапуска производств».

— В Калининграде вызовы, с которыми столкнулась страна, чувствуются острее. Поэтому нам надо предлагать решения, которые будут наиболее эффективными в этой части, — подводит итог Председатель Думы.

Многие помнят: ещё лет десять назад, хотя и никакой западной блокады не было, Янтарный край слыл депрессивной территорией, а о нынешних потоках туристов куда-нибудь на Пионерский курорт нельзя было и мечтать. Однако Президент Владимир Путин вдохновил программу развития региона — и Дума будет работать над ней со своей стороны.