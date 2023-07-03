Проторить тропы: в России предлагают возродить активный туризм

Александр Железняк. Фото из личного архива Александра Железняка

В советское время всесоюзные туристические маршруты пользовались большой популярностью, а туризм был национальным видом спорта. Мы расскажем о возрождении этого вида активного отдыха сегодня.

«ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ»

Молодые улыбающиеся люди с огромными круглыми рюкзаками были частым сюжетом советских плакатов. В те времена это был синоним отличного отдыха — «чтобы тело и душа были молоды». Действовала целая система: в школе работали туристические кружки, станции юных туристов, в институтах — турклубы. За активное участие в таких сообществах можно было получить значок «Турист СССР» — предмет гордости советской молодежи.

Активный отдых был целой индустрией, а спортивный туризм – национальным видом спорта. Он объединял людей, закалял и оздоравливал, помогал лучше ориентироваться на местности и знать природу родной страны. А ещё это была отличная военно-патриотическая подготовка.

После распада СССР вся система практически перестала существовать. Сохранились единичные туристические маршруты, а среднестатистический турист на природе сегодня 45+ – поколение, которое получило первый опыт активного туризма как раз на излете советской эпохи. Притом что спрос на активный туризм в последние год-два вырос волнообразно. В июле прошлого года количество запросов в Яндексе со словом «палатка» достигло 2,5 млн, а спрос на товары для активного отдыха вырос вдвое.

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ

Не случайно, что в этом году одна из идей-финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ, Росконгрессом и ВЭБ.РФ, касалась именно возрождения природного активного туризма. Ее представил Президенту России Владимиру Путину в ходе пленарного заседания форума председатель ВЭБ.РФ и глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов, передав слово автору идеи, уроженцу Севастополя Александру Железняку.

«Идёт очень мощный всплеск интереса к путешествиям по нашим, внутренним именно природным территориям. Но у нас есть определённые проблемы с инфраструктурой. Просим, чтобы было какое-то поручение… по разработке комплексной программы развития активного туризма с учётом тех традиций, которые у нас есть и существовали в стране, и с учётом, конечно, современных технологий. Всё это позволит перезапустить систему активного туризма», - обратился к главе государства Александр Железняк.

«Сейчас мы видим, что природный активный туризм проживает новую волну, своеобразный ренессанс. Отчасти это наши внутренние тренды из–за ограничения въезда в ряд стран: самолёты не летают, появились проблемы с визами. Сошлись три тренда: мода на природный туризм, ограничения на передвижения и технологическая революция в активном туризме, которая произошла в мире в последние десятилетия», — добавляет эксперт в кулуарах форума.

Пока мы своими руками разрушали советское наследие в 90–х, мир переживал бум развития активного туризма. Сейчас это масштабная индустрия, приносящая огромные деньги, — от 3% до 5% мирового ВВП. Международная статистика говорит, что человек, «попробовавший активный туризм в возрасте до 18 лет, с 75–процентной вероятностью продолжит этим заниматься после 35, когда уже есть семья и карьера отнимает не так много времени», отмечает Железняк. Возрождение чего–либо — всегда долгий и трудный процесс. В нашем случае начать нужно с нормативно–правовой базы для создания инфраструктуры, говорит эксперт.

ЗАКРЕПИТЬ ПОНЯТИЕ «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА»

Фото из личного архива Александра Железняка

Корпорация ВЭБ.РФ, кстати, подготовила законопроект, который должен закрепить понятие "туристическая тропа". Ожидается, что закон может быть принят Государственной Думой в ближайшие месяцы. Это позволит не только обеспечить развитие в России системы туристических троп и сопутствующих объектов надлежащего качества, но и минимизировать негативное воздействие на природную среду. «Туризм — очень межведомственная деятельность. Турист едет по дороге — это Минтранс, попал в больницу — Минздрав, летит на вертолёте — Росавиация, идёт по лесу — лесники. Нужно погрузить систему природной инфраструктуры в наше правовое поле, поскольку она касается разных ведомств, разных категорий земли», — добавляет Александр Железняк.

По его словам, ВЭБ.РФ и АСИ уже проделали большую работу по разработке проекта федерального закона, регулирующего создание и использование туристических троп, но к решению задачи нужно подойти комплексно, создав целую систему. «Это инвентаризация, обустройство и оцифровка существующих маршрутов, создание единой цифровой платформы, агрегирующей маршруты и природно-рекреационные ресурсы по всей стране, развитие системы туристических клубов, турприютов и альплагерей», — перечисляет эксперт, и здесь необходима слаженная работа и Минэкономразвития, и Минспорта, и ряда других ведомств.