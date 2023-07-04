Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 июля 2023 года: Почему Украина проигрывает и сколько людей и танков ВСУ потеряли за месяц наступления

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Шойгу рассказал, сколько техники потеряли ВСУ за июнь

Сергей Шойгу на селекторном совещание с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил, что «только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях мы уничтожили 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетехники, в том числе 16 танков Leopard - это все танки данного типа, поставленные Польшей и Португалией». По данным министра обороны РФ, с 4 июня на всех направлениях украинские войска потеряли до 2500 единиц различного вооружения. Силами ПВО за данный период перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 БПЛА. По информации генерала армии, ни на одном из направлений СВО вооруженные силы Украины не достигли своих целей и понесли серьезные потери. Никто не сомневался.

На Аксенова покушались второй раз за два месяца

На Сергея Аксенова, главу Крыма, СБУ готовило очередное покушение. ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины 35-летнего гражданина РФ, который готовил подрыв автомобиля руководителя республики. Завербованный признался: «Я ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова». Не срослось. Предыдущая попытка была в мае 2023-го. И эти люди обещали летом пить кофе в Ялте...

В Раде назвали отмену наличности ерундой

Ярослав Железняк, депутат Рады, отмену наличности для борьбы с коррупцией, назвал ерундой, (а это идея Зеленского). В соцсетях народный избранник написал: «Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому, что это полная ерунда. Потому что никакой борьбе с коррупцией на 95, 195, 1095% не поможет. По моей информации, ровно такое же мнение у ответственных лиц в Национальном банке Украины и Минфине». Для борьбы с коррупцией в незалежной Железняк призвал остановить мошеннические схемы на энергопредприятиях, где все расчеты проводятся в безналичной форме. То есть клин клином вышибать?

Как НАТО защитит Киев

Вольфганг Ишингет, экс- глава Мюнхенской конференции по безопасности, полагает, что один из вариантов предоставления самостийной гарантий безопасности без вступления страны в НАТО может заключаться в переходе альянса к так называемой «защитной эскалации». Это означает, что натовские войска будут отвечать на удары Вооруженных сил России новыми поставками вооружения Киеву. А разве сейчас происходит не так?

Риттер указал на ошибки Запада в конфликте

Скотт Риттер, бывший разведчик морской пехоты США, заявил, что действия Москвы в конфликте объективны, а Киев постоянно ошибается. Риттер написал: «С начала СВО, глядя на часы, были попытки заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров. Это прекратилось 1 апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает». Риттер подтвердил сообщения, что украинские военные сознательно выводят из строя натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой. По его словам, после того, как за подбитый танк Leopard российским солдатам пообещали серьёзную награду, военнослужащие ВС РФ стали целенаправленно высматривать их на поле боя и пытаться уничтожить. И потому солдаты ВСУ, которые управляют этой техникой, едут на мины, чтобы подорваться или специально ломают немецкий или французский танк. Главное потом успеть взять ноги в руки.

Лорды за русский Крым

Ричард Балф и Роберт Скидельски, два британских лорда, публично признали Крымский полуостров территорией Российской Федерации. Благородные англичане сделали такое заявление на приеме у российского посла в Лондоне Андрея Келина. Издание The Guardian сообщает, что в честь дня России в посольстве РФ был устроен званый ужин. На него были приглашены около 50 человек. В их числе оказались и члены палаты лордов Британии пэры Балф и Скидельски. Балф на приеме заявил: «Я думаю, что для Киева Луганск, Донецк и Крым - безнадежное дело. Они могут стать автономными республиками в составе России или войти в состав России». Лорд назвал территориальные претензии РФ, касающиеся Донецка и Луганска, легитимными. Неужели на «Миротворце» проспали? Или пэров и сэров там трогать бояться?

Украинцы нанесли очередной удар по Белгородчине

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородчины, сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 17 минометных снарядов по поселку Первомайский. Также по селу Терезовка со стороны Украины было выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино противник выпустил четыре снаряда, и несколько по хутору Мухин . Как уточнил Гладков: «В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов Шебекинского горокруга пострадавших и разрушений нет». Ранее в Белгородском районе Белгородской области удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат. И тогда в результате происшествия никто не пострадал. Что не значит, что в ответ никому ничего не прилетит.

Контрабандисты из незалежной везут в Польшу эфиопов

Погранслужба Польши задержала гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых эфиопов. Провезти их он пытался на участке Дубиче-Церкевне. А 1 июля в Польшу через Белоруссию попытались пробраться 187 человек, среди которых оказались граждане Ирана и Сомали. В Белоруссию из них вернулись 45 человек. Накануне министр внутренних дел и администрации Польши заявил о напряженной ситуации на границе с соседней республикой и пообещал усилить пограничников группой из 500 полицейских. Ну не смешите мои тапочки.

Ненависть к Мельнику в Германии не снижается

Андрея Мельника, экс-посла Украины в Германии, ныне отправленного в Латинскую Америку, пользователи немецких соцсетей высмеяли за высказанную обиду на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за истребителей. Дипломат обвинил Германию в намерении передать истребители Eurofighter не незалежной, а Саудовской Аравии. «Ты их не получишь, Бандера-бой»— ответил Мельнику один из пользователей."Что вам еще нужно? Америка выделила вам миллионы, и мы тоже. Куда уходят все деньги?" — возмутился другой. "Вы проиграли в наступлении, так зачем тратить деньги?" — спросил ещё один. Забавно, что Мельник требовал еще и F-16. Но Германия не может передать Украине эти истребители, потому что у нее их нет.

Почему Киев не покупает дроны из КНР?

Виталий Дейнега, замглавы украинского Минобороны по вопросам цифрового развития, сообщил, что его страна не закупает китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с Вашингтоном. Дейнега заявил: «Я видел, как министр обороны Алексей Резников сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами». Несмотря на это, активизацию работы с дронами со стороны ВСУ наблюдают на многих участках фронта на Донбассе. Опять врут как дышат.

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