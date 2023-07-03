Президент Казахстана: «Домбра олицетворяет душу нашего народа»

Фото: akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил граждан страны с национальным праздником, посвящённым народному музыкальному инструменту, чья популярность остаётся неизменной в эпоху рок-музыки, электроники и рэпа.

«Поздравляю всех с Национальным днём домбры! – говорится в поздравлении главы государства. – Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем всё возможное для популяризации домбры».

Национальный день домбры был учреждён в Казахстане в 2018 году. Сегодня в стране открыто 650 музыкальных кружков игры на домбре, в которых занимается более 26 тысяч детей. По всей стране прошли концерты исполнителей, посвятивших своё творчество игре на национальном музыкальном инструменте с завораживающим психоделическим звуком.

«Казах и домбра – неразлучные понятия»

В Астане молодёжное крыло партии «Аманат» запустило акцию Dombyra Party, в которой приняло участие более 4 тыс. исполнителей со всех уголков страны. В городах Казахстана прошли концерты оркестров народных инструментов, выставки, конкурсы, спортивные состязания. Так, в Акмолинской области в честь праздника прошло более 1000 акций. На центральной площади города Кокшетау прогремел перформанс «Домбыра», в котором участвовало более полутора тысяч профессиональных домбристов, учеников музыкальных школ и просто любителей. В Таразе семиметровую модель народного инструмента водрузили возле общежития Международного Таразского инновационного института. А Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана в Жамбылской области подготовил музыкально-поэтическое поздравление всем казахстанцам.

«Мамы разных национальностей рассказали о домбре, поздравили с прекрасным праздником, прославляющим самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни», – сказала председатель Совета Эльмира Мырза-Гали.

Председатель Республиканского этнокультурного центра дунган Сара Даузова отметила, что ежегодно в родильных домах Жамбылской области в День домбры этот музыкальный инструмент дарят одному новорожденному младенцу.

Фото: gov.kz

Современные социологические опросы свидетельствуют о том, что домбра является любимым музыкальным инструментом детей и молодёжи Казахстана. В нынешнем году более 6 тысяч первоклассников Астаны выбрали в качестве хобби уроки игры на домбре.

Из века в век казахские трубадуры – акыны – странствовали по городам и весям Великой Степи, исполняя пьесы, получившие название «кюи».

«Казах и домбра – неразлучные понятия. Нет казахов, которых не вдохновляли бы звуки домбры, а мелодия этого инструмента звучит везде, где живут наши соотечественники. Наш народ через кюи передавал свои радости и печали, мечты и надежды. Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд», – заявил президент Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня домбры в 2021 году, отметив, что искусство кюи вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Более того, в 2010 году домбра была внесена в Книгу рекордов Гиннесса после того, как в Китае оркестр из 10 450 домбристов исполнил казахский кюй «Кенес» («Совет»).

«Домбра всех объединяет»

Домбра популярна не только в Казахстане. В Астраханской области России, казахская диаспора которой насчитывает боле 150 тысяч человек, бережно хранится инструмент, принадлежавший Курмангазы Сагырбайулы – композитору и исполнителю-домбристу XIX века, оказавшему большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. Реликвия выставлена в мемориальном комплексе в селе Алтынжар, а в центре Астрахани выдающемуся музыканту установлен памятник.

По словам заслуженной артистки Казахстана, лауреата государственной премии, профессора Казахской национальной консерватории Айгуль Улкенбаевой, с каждым годом День домбры в Казахстане отмечается всё масштабнее. В каждой области Казахстана люди с инструментами выходят на улицы, собираются и играют оркестрами, причём, некоторые – спонтанно.

«Вчера мы дали в Астане большой концерт, там был интернациональный номер – играли казахстанец, азербайджанец, турок, армянка и русский парень. Даже в Китае собираются казахи для того, чтобы отметить этот праздник. Домбра всех объединяет», – говорит музыкант.

Айгуль Улкенбаева отмечает большое значение поручения президента Казахстана о том, чтобы во всех общеобразовательных школах страны были открыты кружки игры на домбре – частные студии, дотируемые государством, где дети обучаются бесплатно.

«Народная музыка и традиционное национальное искусство везде принимается очень тепло. Не только музыка, но и национальные костюмы, украшения – всё это в совокупности оставляет огромное впечатление, – говорит заслуженная артистка Казахстана. – В сентябре 2022 года в Московском международном доме музыки состоялся грандиозный концерт, посвящённый столетнему юбилею Розы Баглановой (оперной и эстрадной певицы, народной артистки СССР – Ред.). Для нас было большой радостью выступать в Доме музыки на концерте, посвящённом её юбилею. В Москву я тогда привезла инструментальное произведение – кюй Толегена Момбекова «Салтанат» в сопровождении рояля».

Улкенбаева напомнила, что в рамках прошлогодних Дней культуры Казахстана в России концерты возглавляемого ею музыкального коллектива прошли не только в Москве, но также в Астрахани и Казани.

«Там мы представляли народную музыку, были организованы прямые телетрансляции и эфиры. У нас остались очень приятные и тёплые впечатления. Мы, как артисты, давно так творчески не общались, не выезжали из-за эпидемии ковида, поэтому для нас это был настоящий творческий прорыв, – делится впечатлениями Айгуль Улкенбаева. – Кроме того, мы видим, что своим творчеством и своей энергией мы заряжаем зрителей, а они – нас. Когда тебя встречают и провожают овациями – это просто окрыляет! Домбра – это душа. Домбра – это история. Домбра – это для казаха всё. Это не просто музыкальный инструмент, а духовная составляющая нации».