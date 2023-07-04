От Швейцарии до Катара: Названы самые маленькие и самые могущественные страны мира

Город-государство Сингапур сегодня один из самых технологичных, но и дорогих для жизни мегаполисов мира. Фото: Shutterstock

Степень могущества той или иной страны обычно связывается с ее размерами, количеством населения, экономической и военной мощью. Но в рядах тех, кто оказывает существенное влияние на глобальные процессы, есть и весьма скромные, даже крохотные государства, которые подчас на политической карте планеты обозначаются цифрами - места для названия не хватает. Однако их мнение вынуждены учитывать все мировые гиганты.

Вот пять примеров такого вляния.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ СПАСАЕТ ПРИРОДУ

Государство с населением 5 миллионов человек, расположенное ближе к Антарктиде, чем к большей части обитаемой суши, особыми экономическими достижениями похвастаться не может. Зато сумело реализовать себя на другом поприще, завоевав в последние годы стойкий авторитет лидера в борьбе с изменением климата и за сохранение биоразнообразия. Экологическая программа, сформированная местными политиками и учеными, была взята за образец на Западе. Бывший вице-президент США Альберт Гор, которого считают главным радетелем за «чистоту природы», посвятил новозеландскому опыту целую книгу и призвал следовать ему другие страны. В Новой Зеландии постоянно проходят представительные международные форумы, на которых этот опыт тщательно изучается.

ИЗ БАНАНОВО-ЛИМОННОГО СИНГАПУР СТАЛ ИНТОНАЦИОННЫМ

Город-государство, площадь которого составляет всего 734 кв. км (Москва в три с лишним раза больше), давно превратился из бедного азиатского поселения в один из самых развитых и процветающих мегаполисов в мире. Благодаря своей открытой экономике и грамотному политическому управлению страна привлекает огромные объемы иностранных инвестиций, являясь центром финансовых услуг, банковского сектора и торговли. Ее конек - инновации, и капиталы из Китая, США, Японии, стран ЮВА устремляются сюда постоянно.

Кроме того, Сингапур - ключевой транспортный узел в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его гавани - одни из самых оживленных в мире, через них проходят грузовые маршруты между крупнейшими портами на разных континентах. Страна также является местом проведения многих международных конференций, включая саммиты АСЕАН и АТЭС.

КНЯЖЕСТВО ОТКРЫВАЕТ ВОРОТА

Княжество Лихтенштейн - типичное государство-карлик, маленькая точка на карте Европы. Согласно переписи населения 2022 года, там проживают всего 40 тысяч человек. Но эти счастливчики с гордостью ощущают себя жителями одной из самых богатых стран в мире.

В чем секрет? Так же как у Швейцарии, могущество княжества зиждется на больших деньгах из-за рубежа. Лихтенштейн предлагает международным инвесторам весьма удобные условия для размещения средств и оказания других финансовых услуг. Вкладчики этими льготами дорожат и терять их не хотят. К тому же в стране зарегистрировано множество иностранных компаний - этому способствуют благоприятные налоговые условия и стабильность деловой среды.

ШВЕЙЦАРИЯ: «СПАСИБО, ДЕД, ЗА НЕЙТРАЛИТЕТ»

Если вы хотите гарантированно сберечь и приумножить свои финансовые средства - делайте вклады в банковских учреждениях Альпийской республики. Фраза «Надежно, как в швейцарском банке» давно стала расхожей, поэтому многомиллиардные суммы стекаются отовсюду к «швейцарским гномам» (так называют местных банкиров за то, что они надежно скрывают эти деньги от чужих глаз, обеспечивая вкладчикам полную конфиденциальность). Общая сумма активов почти в 6 раз превышает ВВП страны. А сильный швейцарский франк нередко используется в виде резервной мировой валюты наряду с долларом и евро. Несколько лет назад он укрепился более чем на десять процентов - явный показатель доверия.

Другой козырь Швейцарии - ее нейтральный статус со времен Реформации XVI века, что позволило стране избежать всевозможных нашествий и разрушений. Даже Гитлер во Вторую мировую войну не покусился на маленького соседа. Это позволяет Швейцарии часто брать на себя роль мирового посредника в организации встреч руководителей великих держав. В Женеве в свое время впервые встретились Михаил Горбачев и Рональд Рейган, там же проходили переговоры Владимира Путина с Джо Байденом.

В Швейцарии расположены штаб-квартиры таких организаций, как ВТО, МОТ, а также европейский офис ООН. Это делает страну важной платформой для международного сотрудничества и дипломатии.

КАТАР ДАВИТ НА ГАЗ

На поклон к небольшому государству в восточной части Аравийского полуострова выстраиваются и Евросоюз, и США, и Индия. А все потому, что недра под Катаром заполнены газом, потребность в котором в мире постоянно растет. Сейчас, когда Запад по политическим мотивам решил отказаться от российского голубого топлива, потребители положили глаз на катарский сжиженный газ. Страна является его крупнейшим мировым экспортером. Не случайно право провести футбольный мундиаль 2022 года было доверено именно Катару. Это решение критиковали многие эксперты, но бизнес есть бизнес. Чемпионат стал желанным подарком катарским правителям и местным предпринимателям в расчете на то, что проблем с поставками сырья на мировые рынки из Катара не будет.

Важную роль эмират играет и в военной сфере. На его территории располагаются крупнейшие в регионе военно-воздушная и военно-морская базы США, где расквартированы тысячи американских военных.