«Я рыдала!»: Надежда Бабкина сделала громкое заявление

Надежда Бабкина. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В солнечном «Артеке» стартовал традиционный Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Семеновича Ланового.

Конкурсные фильмы перед детской аудиторией представят звездные гости. Так, Сергей Гармаш презентовал детям самый кассовый фильм текущего сезона – «Чебурашка».

Надежда Бабкина, прилетевшая в «Артек» на открытие кинофестиваля, призналась KP.RU , что уже успела посмотреть «Чебурашку» со своими внуками.

- «Чебурашка» покорил меня своей добротой. Я рыдала, когда смотрела этот фильм с внуками,-поделилась с KP.RU Надежда Георгиевна. - Расплакалась как раз на том моменте, когда герой Сережи Гармаша отдавал Чебурашку. А вообще я рада посетить фестиваль Василия Семёновича Ланового. Тем более «Алые паруса» проходят в моем любимом «Артеке». Когда была ребенком, мечтала попасть в «Артек». Этого не случилось, зато в прошлом году тут побывали мои внуки. Можно сказать, что моя мечта осуществилась.

73-летняя артистка, не изменяя имиджу столичной модницы, появилась на звездной дорожке кинофестиваля в шелковом пижамном костюме и с изумрудной сумочкой Bottega Veneta.

Элегантная, Надежда Георгиевна о чем-то оживленно беседовала с легендарным диктором Татьяной Судец и ее 12-летней внучкой. А потом пошла в зал, посмотреть спектакль, который подготовила команда «Алых парусов» совместно с артековцами.

Надежда Бабкина и Татьяна Судец с внучкой. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Среди конкурсных фильмов фестиваля «Школьный переполох» (реж. Антон Богданов), «Части счастья, соль, фасоль, антресоль» (реж. Евгения Куль), «Солнце на вкус (реж. Эльдар Салаватов), «Грозный папа» (реж. Карен Оганесян, Юрий Коробейников), «Мой папа – вождь» (реж. Егор Кончаловский), «Чук и Гек. Большое приключение» (реж. Александр Котт), «Я читаю» (реж. Ольга Акатьева), «Умка в кино» (реж. Даниил Воропай, Татьяна Киселёва, Татьяна Викулина, Паша Никифоров, Константин Феоктистов), «Щелкунчик и волшебная флейта» (реж. Георгий Гитис, Виктор Голухушин).

Звезда сериала «Карпов» Владислав Корсунский спел с детьми хиты из советских фильмов. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Работы, представленные на конкурсе полнометражных художественных фильмов, оценят артековцы – Большое детское жюри. Юные зрители выберут победителей в номинациях: «Самый-самый фильм», «Самый мудрый фильм», «Самый добрый фильм», «Самый увлекательный фильм», а также назовут лучшую актрису и лучшего актера кинофестиваля среди взрослых и юных актеров.

Янис Политов в образе «артековского» любимца Абсолюта. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В этом году участниками кинофорума стали Андрей Соколов, Владислав Корсунский, Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Иван Жвакин, Антон Эскин, Сергей Гармаш, Антон Богданов, Эрик Панич, Роман Попов, Наталья Аринбасарова, Галина Бокашевская, Ольга Красько, Павел Сборщиков, Александр Ряполов, Татьяна Судец, Александр Рязанцев, Павел Астахов, Янис Политов, Сергей Стёпин, Юрий Чернов, Полина Нечитайло, Николай Денисов, Игорь Черницкий, Николай Романов, Александр Лойе и другие.

Юрий Чернов научил артековцев цирковым трюкам. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Во время кинофестиваля, по традиции, артековцы вместе с именитыми наставниками будут снимать свои короткометражные фильмы.

После ухода Василия Ланового главой «Алых парусов» был избран звезда «Ленкома» Андрей Соколов.

- «Артек» для каждого ребёнка из Советского Союза – это какой-то особый мир, куда мечтали попасть все, - делится с KP.RU Андрей Соколов. - Когда я был в классе в пятом-шестом, мне посчастливилось попасть в «Артек» один раз, я был в лагере «Морской».

Андрей Соколов провел в «Артеке» мастер-класс. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Время шло и когда я уже начал заниматься актёрской профессией, попал в «Артек» уже как гость кинофестиваля «Алые паруса»: И как-то так случилось, что я уже сердцем прикипел именно к этому фестивалю. И с организатором Ирой Громовой у нас сложились очень такие близкие, доверительные отношения, почти родственные отношения. Теперь мы вместе творим это чудо. Каждый год мы дважды прилетаем в «Артек» на подготовку фестиваля, а потом и на сам фестиваль. Все эти хлопоты, вся эта суета завораживает – потому что она добрая, во благо, и, несмотря на какие-то трудности, такая радостная работа. Потому что дети – наше будущее, потому что какие зёрна мы сеем, такие плоды и будем пожинать,-считает артист.