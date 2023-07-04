Могут ли диетические газировки и жвачки вызвать рак?

В научных работах подчеркивается, что канцерогенность подсластителя - дозозависимая. Фото: Shutterstock

В середине июля Международное агентство по изучению рака (подразделение ВОЗ) обновит перечень канцерогенов, то есть веществ, способствующих развитию рака. В «черный список» попадет искусственный подсластитель аспартам, выяснило агентство Reuters. Если вспомнить, где содержится этот сахарозаменитель, можно перепугаться не на шутку. Аспартам входит в состав многих «диетических» газировок, включая колу за рубежом и ее аналоги у нас, жевательных резинок, мороженого, кондитерских изделий. Получается, употребляя все эти напитки и продукты, мы своими руками запускаем развитие опухолей? Объяснить, чем руководствовалась ВОЗ и насколько опасен популярный подсластитель, мы попросили врача-нейроэндокринолога, кандидата медицинских наук, председателя Научного совета сети клиник «Атлас» Юрия Потешкина.

36 БАНОК КОЛЫ В СУТКИ

- Если посмотреть результаты исследований, которые есть к сегодняшнему дню, то мы нигде не увидим подтверждений, что аспартам безусловно канцерогенен для людей. В научных работах подчеркивается, что канцерогенность такого подсластителя дозозависимая. Что это значит? К примеру, диетической колы для получения опасного эффекта нужно выпивать 12 банок в день. Это при условии, что в каждой банке содержится максимально допустимая концентрация аспартама (по российским нормам предельная доза - до 40 мг на кг массы тела. - Ред.). Но обычно на упаковках указывается, что содержание сахарозаменителя в 3-6 раз ниже допустимого количества. Поэтому фактически для канцерогенного эффекта понадобится пить не меньше 36 банок колы в день, - поясняет Юрий Потешкин.

В то же время включение аспартама в официальный список потенциальных канцерогенов вполне оправданно, считает эксперт. Такой подход приведет к более адекватному восприятию подсластителя в сравнении с сахаром.

- ВОЗ давно признала и предупреждает, что злоупотребление сахаром опасно. Это приводит к ожирению, провоцирует развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. В отношении аспартама, который применяется очень широко, официальных предупреждений о возможных рисках до сих пор не было. Это порождает у потребителей ошибочное представление, что подсластитель чуть ли не панацея. Мол, «диетическую» газировку можно пить вместо воды, - отмечает Юрий Потешкин. - С учетом того, что есть научные данные о дозозависимом канцерогенном эффекте аспартама, ВОЗ решила привести свои документы в соответствие с реальностью. Это не значит, что внезапно появились новые пугающие результаты исследований. Всемирная организация здравоохранения лишь оформляет документально то, что уже известно.

И все же включение аспартама в официальный список потенциальных канцерогенов вполне оправданно. Фото: Shutterstock

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ОПАСНОСТИ

Немаловажный момент - в какую группу потенциальных канцерогенов планируется включить аспартам, отмечает эксперт. В списке канцерогенности веществ и явлений Международного агентства по изучению рака есть четыре категории:

- группа 1: канцерогенные для человека. В ней указаны вещества, которые доказанно вызывают рак (на данный момент - 126 пунктов);

- группа 2А: возможно канцерогенные для человека. 94 пункта, связь этих веществ с развитием опухолей доказана у животных, в отношении человека данные ограниченные, требуются дальнейшие исследования;

- группа 2В: потенциально канцерогенные для человека, 322 пункта. Вероятная связь с развитием рака прослеживается слабее, чем в группе 2А, нужно больше исследований;

- группа 3: вещества, которые «не классифицируются по канцерогенности для человека» (то есть на данный момент не подозреваются провокаторами рака. - Ред.). 500 пунктов.

- Аспартам планируется добавить в группу 2В, - говорит Юрий Потешкин. - Это самый легкий уровень потенциальной опасности, который следует сразу за группой безопасных веществ (группа 3). Можно сказать, что это «возможный канцероген».

ВОПРОС-РЕБРОМ

Чем лучше заменять сахар?

- Юрий, что вы думаете о подсластителях как практикующий врач-эндокринолог? Какие рекомендации даете своим пациентам с ожирением, сахарным диабетом?

- Поскольку искусственные сахарозаменители в случае превышения дозы все же могут иметь канцерогенный эффект, то я и мои коллеги действуем по такому принципу. Сначала рекомендуем пациентам в целом изменить питание на более здоровое. Добавить овощей, фруктов, снизить употребление сахара и сократить общую калорийность. Если для человека это крайне сложно, он честно пытается, но категорически не может уменьшить в своем питании сахар до необходимого минимума, страдает из-за этого, тогда мы можем порекомендовать сахарозаменители. При этом в российском научно-медицинском сообществе самым безопасным на сегодня признан натуральный подсластитель стевия (исследований о ее связи с онкологическими болезнями нет). Мы советуем заменять сахар именно ей.

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Какие вещества и воздействия провоцируют рак

В «черном списке» Международного агентства по изучению рака в группе с самым высоким, 1-м уровнем опасности, в частности, значатся:

- табак, включая пассивное курение;

- алкоголь;

- солнечное излучение;

- переработанное мясо (колбасы, сосиски);

- соленая рыба по-китайски (готовится с большим количеством соли);

- эстрогенная постменопаузальная терапия.

В группе 2А (достаточно высокая вероятность канцерогенности, но окончательных данных нет) в числе прочих указаны:

- употребление очень горячих напитков (температура выше 65°C);

- красное мясо;

- вещества, образующиеся во время жарки продуктов при высокой температуре (выше 170°C).

! Важно: в большинстве случаев вещество или воздействие дает канцерогенный эффект, если превышена его допустимая концентрация. Исключение - алкоголь и табак: ВОЗ признает их провокаторами рака в любом количестве.

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