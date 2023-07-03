Прощайте, пробки: Летающий автомобиль Alef обещают поставить заказчикам уже в 2025 году

Предзаказ на Alef Model А открылся осенью 2022 года. Фото: Alef Aeronautics

Вот уже лет десять горожанам, измученным бесконечными пробками, обещают спасение в виде летающего автомобиля. В мире насчитывается около 600 стартапов, которые в том или ином виде разрабатывают это чудо техники. Несколько действующих прототипов уже бороздят воздушное пространство, но ни один из них не вышел в серию. Потому что в летающем авто нужно совместить слишком уж много конструктивно несовместимых друг с другом элементов. Главное противоречие состоит в том, что летающая тачка должна быть компактной (чтобы ездить, взлетать, садиться и парковаться в городе) и в то же время обладать большим крылом для режима полета (или винтом, если используется вертолетный принцип).

Облетать пробки можно будет уже в 2025 году

Однако участникам Alef Aeronautics удалось предложить настолько оригинальную конструкцию, что у проекта, что называется, “пошла масть”. Стартап получил хорошее финансирование - например 3 миллиона долларов в проект вложил знаковый инвестор Тим Дрейпер, который в свое время разглядел сумасшедший потенциал в Tesla Илона Маска. Предприниматели смогли позволить себе пригласить специалиста по дизайну Хираша Разаги, который делал интерьеры для люксовых Bugatti и Jaguar. Осенью прошлого года был открыт предзаказ на Alef Model А - за 150 долларов можно было забронировать себе “летучий корабль” по цене 299 999 долларов. А недавно генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны заявил, что стартап первыми из подобных проектов получили сертификат летной годности от Федерального авиационного управления США. Это значит, что компания может приступить к испытательным тестам. Это важно, потому что потенциальным покупателям, которые оплатили предзаказ, обещают, поставить чудо техники в четвертом квартале 2025 года.

Фото: Alef Aeronautics

Летающий бочонок или нечто другое?

Несмотря на усилия дизайнера Bugatti и Jaguar возникает ощущение, что внешне летающий автомобиль сработан довольно топорно. Но нельзя забывать, что Alef - это детище компромиссов. Если посмотреть на тачку сверху, то вы с удивлением заметите, что она напоминает плод внебрачной связи дуршлага с вентилятором. От автомобильного кузова в его классическом понимании конструкторы отказались. Капот и багажник представляют собой продуваемую насквозь всеми ветрами решетку. Днища тоже не существует! А под решеткой спрятаны восемь электрических двигателей с пропеллерами, которые способны обеспечить вертикальный взлет. Но главный фокус происходит уже в воздухе. Поднявшись в небесную высь, Alef переворачивается на бок - таким образом правый и левый борт машины становятся верхним и нижним крылом, в итоге вы видите нечто похожее на биплан. Только плоский и вытянутый в высоту. Такие “этажерки” были популярны в первые годы развития авиации. Двухместная кабина в свою очередь делает на шарнирах “подъем переворотом” и занимает удобное положение в вертикальной плоскости напичканного электроникой “кукурузника”. В этом положении авиамобиль ( чем-то напоминающий летающий футляр для очков) способен пролететь 160 километров. В колесном режиме Alef может преодолеть 322 километра по асфальту.

Простые американские инженеры Петров, Кислый и Маркин…

Впрочем, автомобильный режим нельзя назвать сильной стороной летающего дуршлага. Зато у него есть “прыжковое положение”, которое позволяет без перехода в летную конфигурацию, подробно квадрокоптеру перескочить через пробку или какое-то естественное препятствие. Например, через реку. В этом случае недостатки лихой езды по асфальту с лихвой компенсируются сверхспособностями летающей колымаги. Но “прыжковый способ” рассчитан на преодоление лишь небольших препятствий - длинной в пару километров. Чтобы летать далеко и быстро необходима опора на крыло.

Фото: Alef Aeronautics

Надо отметить, что Alef Aeronautics не совсем чужой для нас проект. Помимо Джимми Духовны отцами-основателями стартапа являются инженеры с типичными для американского Юга именами - Олег Петров, Константин Кислый и Павел Маркин. В 2015 году судьба свела их в Пало-Альто - это неофициальная столица Кремниевой долины. Ну, а дальше закружило, понесло…

Даешь массовый авиамобиль!

Что и говорить, цена на летающий автомобиль кусается. 300 тысяч долларов, которые готовы выложить первые покупатели - это стартовая стоимость для нового флагмана автоконцерна Cadillac. Но, если удастся наладить массовое производство, то эффект масштабирования позволит снизить цену до 35 тысяч долларов.

К 2030 году Джим Духовны обещает по этой стоимости продавать седан Model Z с дальностью полета 320 км и запасом хода по земле 640 км.

- В производстве эта версия не сложнее, чем Toyota Corolla, - заверяет генеральный директор Alef Aeronautics. - Наша цель снизить издержки таким образом, чтобы вписаться в этот ценовой сегмент.