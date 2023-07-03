Лицемерие и страх Зеленского достигли апогея: Президент Украины пытается спасти себя от ужасного будущего

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Дня не проходит, чтобы президент Украины Vlad (вы же не забыли, что он проевропеец, так что обязывает, как говорится) Зеленский не выкинул очередной фортель, который не оставляет никаких сомнений в его психическом нездоровье. Вот и сегодня Зеленский чрезвычайно озаботился судьбой Михаила Саакашвили, который по видеосвязи принял участие в очередном заседании суда в Тбилиси по уголовному делу в отношении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесщины. Причем, настолько озаботился, что фактически отдал распоряжение разорвать дипломатические отношения с Тбилиси.

- Мир сегодня снова увидел, как Кремль – к сожалению, руками действующей власти Грузии – убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили, - начал свое выступление Зеленский и перешел к базовым положениям ценностей цивилизации. - Жизнь человека – это высшая ценность, и нельзя допустить, чтобы Михаила просто уничтожили.

- Украина неоднократно призывала власти Грузии остановить эту показательную казнь. И мы, и наши партнеры предлагали разные опции спасения Михаила, - напомнил Зеленский, вернувшись к Саакашвили и рассказал про сегодняшние события. - Сегодня я поручил министру иностранных дел Украины вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему протест и предложить оставить Украину в течение следующих 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Как ты ни называй репку свеклой, вкус ее не изменится. Зеленский фактически выпинал посла Грузии из Украины со статусом персоны нон грата, если Тбилиси не пойдет на ультиматум Киева. А это крайне маловероятно. Даже проевропейская и проНАТОвская президент Грузии французского происхождения Саломе Зурабишвили категорически отказалась помиловать Саакашвили или перевести его для лечения в зарубежную клинику. Не говоря уже о правящей "Грузинской мечте", для которой Саакашвили был и остается врагом №1.

Экс-президент Грузии похудел до неузнаваемости. Фото: REUTERS; globallookpress.com

- Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода, - заявил Зеленский в финале своего обращения и, видимо, почувствовав, что его хриплый голосок не произведет должного впечатления, как и его статус наместника неоколонии, обратился за международной поддержкой. - И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность.

Действительно, вид у Саакашвили во время заседания на этом видео был такой, что его было практически не узнать. Исхудавший до состояния скелета и живого черепа, с какими-то безумными глазами, изможденный старик совершенно не напоминал цветущего мужчину в расцвете сил, который, подобно Карлсону, задорно сигал по киевским крышам и давал фору спецназу, пытавшемуся затолкать его в микроавтобус.

При этом, всем известно, что Саакашвили сам целенаправленно довел себя до такого состояния, отказываясь и от пищи, и от лечения. Чтобы, как полагают практически все, "соскочить" с "тюрьмы" на комфортабельную зарубежную "больничку". Но, судя по его внешнему, он уже не контролирует процесс, а это может означать, что новая болезнь Саакашвили имеет уже психиатрические корни, и, соответственно, лечить его надо психиатрам.

Но потрясает во всем этом цинизм Зеленского, которому наплевать на сотни тысяч убитых украинцев, на десятки тысяч калек, но готового поставить свою страну на грань конфликта с другим государством, еще недавно союзником, из-за человека, который преступал закон не только в Грузии, но и на Украине. Напомню, например, что Саакашвили нелегально покинул территорию Незалежной, что является преступлением по украинским законам, и нелегально проник в Грузию, что в Тбилиси также имеет квалификацию преступления в соответствующей статье Уголовного кодекса. Зеленский готов лечить Саакашвили, а своих украинцев, раненных или покалеченных, судя по состоянию больниц, обеспечению медикаментами и лекарствами, не готов и не собирается

Какая приверженность европейским ценностям и какое осознание ценности каждой человеческой жизни от человека, который посылает на смерть и убивает тем самым сотни тысяч своих сограждан. Просто по той причине, что не захотел выполнять подписанный его страной договор и, наоборот, сам втайне готовил агрессию, не забывая убивать не просто сограждан, а мирных жителей, имевших иную точку зрения на устройство страны.

Или же внешний вид и история Саакашвили просто пугает Зеленского, потому что они похожи? Оба наркоманы (кстати, у наркоманов возможны очень резкие изменения внешности через какое-то время, когда их насовсем "ссаживают" с наркотика), оба были вознесены толпой, оба любимы, оба возвеличены до фактического статуса "спасителя нации". А потом одного выгнали, судили (сначала – заочно), поймали, посадили и снова судят, и ему уже не светит в этой жизни в обозримом будущем ничего хорошего. А второй пока еще на коне. Но, возможно, глядя на первого, он видит в нем свое будущее… И Зеленскому страшно. И он непроизвольно хочет изменить хоть что-то в судьбе Саакашвили, подсознательно стремясь изменить к лучшему тем самым и свое будущее… Кстати, буквально на днях Vlad Зеленский в Одессе чуть было не потерял сознание или не разревелся, что позволяет считать, что у него уже не пограничное состояние сознания, а он уже далеко в "Пограничье", и тем, кто с ним общается сейчас, явно не позавидуешь.

Только вот не помогут хлопоты за Саакашвили, Vlad Зеленский. Разве что отношения с Грузией они испортят уже окончательно. Но это такие мелочи, которые ни один наркоман в своем угаре просто не заметит.