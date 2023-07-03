Герой спецоперации «Z» младший сержант Семенкин подбил двадцать бронемашин ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ПОД ГРАДОМ ОСКОЛКОВ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин

«Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин в составе батареи управления артиллерийской бригады Вооруженных Сил России, в период проведения интенсивных боевых действий в условиях систематического огневого воздействия противника выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах управления огнём дивизионов. Украинские националисты, стремясь лишить российские подразделения устойчивого управления, предприняли попытку артиллерийского обстрела позиций батареи, в ходе которого осколками от разрывов снарядов были нанесены повреждения одной из машин связи. Шастин, погрузив на бронетранспортер необходимые запасные части, незамедлительно выдвинулся к поврежденной машине. Несмотря на угрозу для жизни, находясь на переднем крае рубежа обороны под плотным огнем вражеской артиллерии, Шастин восстановил работоспособность машины, эвакуировал ее из зоны поражения вражеской артиллерии, после чего заново развернул сеть связи. Благодаря самоотверженным действиям гвардии старшего прапорщика Вячеслава Шастина было обеспечено поддержание устойчивого управления войсками, что помогло отбить атаку противника и перейти в контрнаступление».

РАСЧИСТИЛ НАСТУПАЮЩИМ МОТОСТРЕЛКАМ ДОРОГУ

Гвардии сержант Степан Шаламов

«Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Степана Шаламова действовал в составе артиллерийской батареи, выполнявшей боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, ведущей наступательные действия на позиции украинских боевиков. В ходе боя, несмотря на артиллерийский и минометный огонь националистов, расчет Шаламова уничтожил два самоходных орудия, а также большое количество живой силы противника.

Благодаря профессиональным навыкам Степана, а также умелым и слаженным действиям его подчиненных ,нанесенный артиллеристами урон обеспечил прорыв оборонительных позиций врага и продвижение батальонной тактической группы российских войск вглубь обороны противника. По итогам боя националисты оставили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили».

УНИЧТОЖИЛ В БОЯХ ДВАДЦАТЬ БРОНЕМАШИН

Гвардии младший сержант Евгений Семенкин

«Гвардии младший сержант Евгений Семенкин, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, выполнял огневые задачи по поражению объектов противника. Подразделение Евгения действовало в условиях ожесточенного сопротивления противника, который применял ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные аппараты. За время участия в специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника, Семенкин в составе расчета орудия выполнил свыше 50 огневых задач. Всего в ходе выполнения задач благодаря профессионализму младшего сержанта Евгения Семенкина артиллерийским огнем расчета было уничтожено 5 танков, более 15 боевых бронированных машин и БМП националистов, а также большое количество боевиков».