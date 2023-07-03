Как казаки выгоняли разбойников и нацистов из Лисичанска

В освобожденном Лисичанске, июль 2022 г. Фото: Александр КОЦ

В сети идет обсуждение интервью казачьего генерала, депутата Госдумы России Виктора Водолацкого, которое он дал на первую годовщину освобождения Лисичанска порталу «Российское казачество».

Как вы помните, год назад казаки полка 6-го полка имени атамана Матвея Платова подняли вместе со спецназовцами «Ахмата» российские флаги над районами освобожденного Лисичанска.

В интервью Водолацкий обращает внимание на то, что именно в Луганской Народной Республике возродилась военная слава русского казачества. И действительно, к штурму Лисичанска полк Платова насчитывал уже порядка 3500 казаков. К ним примкнули сотни добровольцев с Кубани и Дона. Силища!

Используя 40 единиц бронетехники казаки брали город очень аккуратно, чтобы не повредить местным жителям. И сегодня жители Лисичанска помогают казакам в тылу. Такой прочный тыл очень важен для выполнения целей и задач специальной военной операции. По словам Водолацкого сейчас из Лисичанска лежит оперативный простор для продвижения российских сил дальше, на Запад Украины.

Приведем несколько эпизодов взятия Лисичанска, что прозвучали в интервью Виктора Водолацкого:

«Сам Лисичанск находится на возвышенности. Для того чтобы его взять, необходимо было освободить населенные пункты Рубежное, Кременная, Горское, Камышеваха и выйти на оперативный простор. Кругом зеленка, и у каждой были мощные укрепрайоны укрофашистов, которые тяжело сдавали свои позиции. Они готовились к нашему наступлению заранее, несколько лет. Конечно, они сделали мощный пояс обороны…Мосты через Северский Донец были взорваны, поэтому частично приходилось в некоторых местах переходить через реку, строить легкие понтонные сооружения из подручных средств и переправляться уже на левый берег, туда, где начинался Лисичанск. Там очень сложный рельеф, поля кругом были заминированы, по всему периметру, начиная от Попасной и заканчивая Горским, находились мощные укрепрайоны нацистов и наемников из Польши, Чехии, Болгарии».

Лето 2022 года. Союзные подразделения ВС РФ и Народной милиции ЛНР 2 июля освободили город Лисичанск. Фото: Александр КОЦ

Это описание дает возможность понять насколько непростая задача стояла перед казаками и кадыровцами. Но то, что они проломили эту многоэшелонированную оборону врага, но при этом постарались свести к минимуму разрушение жилых и социальных объектов - чудо.

«Перед штурмом каждого укрепрайона, всегда шла артиллерийская подготовка, для того чтобы выбить оттуда противника. Но ни один снаряд наших подразделений не попал туда, где находилось мирное население, потому что большинство командиров подразделений нашей бригады родом из Лисичанска и прилегающих населенных пунктов. Они освобождали свой родной город. Они там родились, жили, работали и прекрасно знали каждый подход, улицу, закоулок, где можно прорваться, где слабая оборона. Самое главное, что у некоторых бойцов там оставались родственники, которые помогали нам корректировать наши действия, поэтому артиллерия нашего 2-го корпуса работала очень аккуратно и точно».

Не обошлось без жертв. По словам Водолацкого при освобождении Лисичанска погибли в боях около 240 казаков. Указом Президента многие из героев награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу». Более 300 служивых получили ордена и медали главы республики Леонида Пасечника, поскольку в то время корпус и, естественно, полк находились в составе народной милиции ЛНР. Также решением руководства Министерства обороны России соединение казаков - добровольцев получило наименование Лисичанской казачьей бригады.

Виктор Водолацкий подчеркнул в своем интервью, что сейчас «самое главное – отодвинуть националистов. Вот какое расстояние ракета пролетает, мы должны на эту дистанцию отодвинуть укрофашистов, тогда в городе будет нормально».

Казаки стали свидетелями того, как год назад город стал оживать. Только за месяц в освобожденный Лисичанск вернулись около 12 тысяч жителей. И сейчас казаки помогают всем, кто возвращается домой: выделяют транспорт, помогают с продовольственными пайками, строительными материалами и работой.

«Теперь нужно будет это все быстро, оперативно восстанавливать. У вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина есть план восстановления не только Лисичанска, но и других городов, сейчас строители уже приступили к работе», - отметил депутат.