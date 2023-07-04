Исхудавшая Рената Литвинова украсила грудь розами на модном показе в Париже

Рената Литвинова. Фото: соцсети.

Рената Литвинова уехала из России больше года назад. Актриса обосновалась в Париже, где у нее есть собственная квартира. В кино 56-летняя артистка больше не снимается – она переключилась на театр, играя на камерных европейских сценах моноспектакль «Кактус». Досуг Ренаты скрашивают модные дефиле, на которые ее пока еще приглашают западные бренды. На днях Литвинова появилась на показе новой коллекции Schiaparelli.

Для выхода в свет Рената выбрала черное платье с открытыми плечами и очень глубоким декольте. Грудь актрисы украшали декоративные розы из ткани. Нетрудно заметить, что за последние месяцы Литвинова еще больше похудела. Артистка выглядит очень бледной и изможденной. Глаза Рената спрятала за оригинальным аксессуаром – бриллиантовыми очками. Еще одной необычной деталью ее образа стали туфли с золотыми «пальцами».

Актриса пришла на модный показ Schiaparelli в Париже. Фото: соцсети.

Литвинова не впервые становится гостьей показа Schiaparelli. В прошлом году актриса тоже пришла на модное дефиле бренда. Кроме модных показов она также снимается для глянца – недавно ее фотосессия появилась в журнале «Acumen Magazine». В интервью изданию Рената призналась, что, в отличие от России, на Западе она никто, и ее здесь мало кто знает.

«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Либо плюс, либо минус, а вот равнодушие мне неведомо. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь», - сообщила артистка.

Рената сильно похудела. Фото: соцсети.

Вместе с Литвиновой во Францию уехала ее подруга - певица Земфира (признана в России иноагентом). За рубежом живет и единственная дочь актрисы Ульяна. Когда девочке исполнилось 11 лет, актриса отправила ее учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девушка учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена на дизайнера одежды. Стоимость учебы в академии составляет 7500$ в год (600 тысяч рублей).