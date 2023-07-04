Премия «Экология – дело каждого» даст дополнительные баллы при поступлении в вузы

Фото: пресс-служба проекта

Да, это еще один повод для участия в премии «Экология – дело каждого». Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила о начислении дополнительных баллов абитуриентам российских вузов за успехи в Премии «Экология – дело каждого». В разгар нынешней приемной кампании победители, призеры и участники премии могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы или бюджетные места при поступлении в пять высших учебных заведений страны. Идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими вузами.

- Я очень рада, что нам удалось договориться о таком серьезном вознаграждении для участников премии, - сказала Светлана Радионова. - Дополнительные баллы при поступлении дают им не только возможность учиться в лучших высших заведениях страны, но и вдохновляют на новые интересные проекты в области охраны окружающей среды и не только. Будущие инженеры, биологи, дизайнеры, архитекторы – эти ребята, уже сегодня получив высокую оценку своим трудам, обретут еще больше мотивации и веры в себя, а участие в Премии станет привлекательным для новых конкурсантов и вовлечет молодежь в экологическое движение, которое уже сейчас набирает силу и мощь.

Кстати, впервые речь о дополнительных бонусах при поступлении прозвучала на Общественном совете при Росприроднадзоре в марте этого года. Члены совета высказали мнение, что это поможет формированию общественного экологического сознания. Идею поддержала глава Службы Светлана Радионова. По итогам договоренностей с ректорами уже сегодня обладатели дипломов призера или победителя Премии в номинациях «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экорисунок» и «Экофокус» получают два балла при поступлении в топовый российский вуз – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Учитываются результаты Премии за 2021 и 2022 годы.

Баллы начислят и поступающим в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, причем победителям Премии – 7 баллов, призерам – 5 баллов, участникам – 1 балл. Национальный исследовательский Томский государственный университет тоже поощрит абитуриентов за высокие результаты на конкурсе Росприроднадзора и начислит на любое направление или специальность победителям – 6 баллов, призерам – 5 баллов.

В этом году один из конкурсантов прошлых сезонов получит возможность бесплатного обучения в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» за достижения в Премии «Экология – дело каждого» подготовил прием на целевое обучение.

Воспользоваться личными заслугами в Премии «Экология – дело каждого» выпускники-2023 могут уже сегодня при подаче документов. Статус победителя или призера нужно подтвердить соответствующими дипломами.

ВАЖНО

Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.

СПРАВКА «КП»

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

- АНО «Центр «Арктические инициативы»,

- ОАО «РЖД»,

- АО «ОХК «Уралхим»,

- Московский зоопарк,

- НИУ ВШЭ,

- Российский футбольный союз,

- РИА Новости,

- Международное информационное агентство и радио Sputnik,

- Медиахолдинг «Русская медиагруппа»,

- МИЦ «Известия»,

- «Общественное Телевидение России»,

- ИД «Комсомольская правда»,

- «Детское радио»,

- «Телеканал 360»,

- газета «Ведомости»,

- медиахолдинг «ФедералПресс»,

- ИД «Аргументы и факты» и другие.