Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2023 7:10

ФСБ задержала в Тюмени пособника украинских спецслужб

Он пытался завербовать российского офицера
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Подозреваемому может грозить до пожизненного лишения свободы

Подозреваемому может грозить до пожизненного лишения свободы

Сотрудники Федеральной службой безопасности России поймали в Тюмени пособника украинских спецслужб. На кадрах задержание изменника.

«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - пояснили в ФСБ России.

По данным ведомства в качестве аргументов агент использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные Силы России. Он предлагал военнослужащему и его подчиненным гарантии безопасности, контакт с представителями украинской разведки и деньги.

Сотрудников ФСБ заинтересовали все эти возможности пособника украинских спецслужб. О них он теперь будет рассказывать следствию и суду.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Ведется следствие», - отметили в ФСБ России.

Подозреваемому может грозить до пожизненного лишения свободы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ