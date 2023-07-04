ФСБ задержала в Тюмени пособника украинских спецслужб

Подозреваемому может грозить до пожизненного лишения свободы
Сотрудники Федеральной службой безопасности России поймали в Тюмени пособника украинских спецслужб. На кадрах задержание изменника.
«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - пояснили в ФСБ России.
По данным ведомства в качестве аргументов агент использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные Силы России. Он предлагал военнослужащему и его подчиненным гарантии безопасности, контакт с представителями украинской разведки и деньги.
Сотрудников ФСБ заинтересовали все эти возможности пособника украинских спецслужб. О них он теперь будет рассказывать следствию и суду.
«В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Ведется следствие», - отметили в ФСБ России.
Подозреваемому может грозить до пожизненного лишения свободы.